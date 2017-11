La Liga Nacional se define en Buenos Aires

8.30 hs. – Masculino – Panteras vs. MDQ

9.30 hs. – Femenino – Road Trip vs. Rosario

10.30 hs. – Masculino – Flames vs. CHHL

11.30 hs. – Femenina – Lobas vs. MDQ

12.30 hs. – Masculino – Choiques vs. Náutico

13.30 hs. – Femenina – Panteras vs. Náutico

14.30 hs. – Femenina – Road Trip vs. Cigüeñas

15.30 hs. – Masculino – CHHL vs. MDQ

16.30 hs. – Femenina – Rosario vs. MDQ

17.30 hs. – Masculino – Panteras vs. Choiques

18.30 hs. – Femenina – Lobas vs. Náutico

19.30 hs. – Masculino – Flames vs. Náutico