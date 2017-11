Mar del Plata ante Nordeste en un partido clave

Este sábado, desde las 16.30, el seleccionado mayor de Mar del Plata jugará por la cuarta fecha del Campeonato Argentino ante Nordeste, en cancha de San Ignacio Rugby, en un cotejo que definirá el futuro de ambos equipos en la competencia.

Los dos ganaron los tres partidos que jugaron hasta el momento, con la diferencia que el conjunto de Chaco y Corrientes sumó dos punto bonus por anotar tres tries más que sus rivales y el "Trébol" lo hizo en una sola ocasión, por lo cual uno tiene 14 unidades y el otro 13.

Un triunfo de la URNE con bonus o ganando y que Mar del Plata no sume unidades, clasificará directamente a Nordeste para el partido final ante el último de Zona Campeonato en busca del ascenso, por lo cual Mardel no puede perder. En cambio, si obtiene un triunfo, igual el Trébol deberá vencer la próxima semana a Santa Fe o esperar que Nordeste no gane.

Los antecedentes ante este equipo no son tan positivos para el Trébol. Hace dos años, en un cotejo en donde fue local, cayó 18 a 16 ante Nordeste y el año pasado, cuando lo visitó en Chaco, también fue derrota, en este caso 43 a 17.

Para este importante cotejo los entrenadores Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra y Guido Román decidieron incluir dos variantes.

Volverán al 15 inicial Lucas Gasparri, quien había sufrido una lesión en el tobillo ante Uruguay y Franco Rodríguez Reinoso, que estuvo de viaje la semana pasada.

Salen Nicolás Blanco y Rafael Riego, quienes ocuparán un lugar entre los suplentes, al igual que Leandro Pizzolo, en tanto que Mateo Belauzarán y Federico De Leonardis quedaron fuera de los 23.