Ocho equipos buscan las semifinales del fútbol local

Ocho equipos clasificados de la Zona Campeonato empiezan a definir sus destinos rumbo al título en el fútbol de la Liga Marplatense de Fútbol. Esta tarde se disputarán los cuartos de final del certamen, denominado "Alejandro Víctor Giuntini".

En cancha de Alvarado, el Alvarado (clasificado primero en la general), se medirá ante San Lorenzo, el único que logró golear en la fase anterior y que presenta un gran momento en jugadores como Catalán y Tellerín que los ha encaminado hasta acá. Pero los de Osvaldo Nartallo también tienen sus cartas. Morata en el arco, Verón y Álves como volantes ofensivos y Nicolás Mollo, el goleador.

En el José Alberto Valle, Kimberley e Independiente se volverán a ver las caras tal cual sucedió en la quinta fecha donde el resultado fue 1 a 1. Por el lado del Dragón, Mariano Mignini contará con casi todo el plantel ya que se despidió del Federal B. En tanto, Mariano Charlier no podrá tener a Cristian Casas en sus filas, autor del gol en aquel empate, ni con Nicolás Sassano suspendido.

En Otamendi, Círculo tendrá una dura parada frente a Atlético Mar del Plata que, aunque no cuenta con Jesús Collantes, llega con hambre de gloria y cuenta con un plantel más que rico en nombres. El Papero, por su parte, tendrá que enfrentar las dos competiciones sabiendo que el domingo visita a Racing en Olavarría.

Finalmente, en el Mario Della Torre, Nación, otro de los clasificados con privilegios, tendrá revancha de la semifinal del Apertura 2015 ante San Isidro que avanzó con lo justo gracias a una magnífica actuación de Ignacio Chiappa. Los Bichos Azules, el equipo quizás más regular de los últimos dos años, tienen la ventaja de jugar con su localía y seguir avanzando para coronar los tres años de Mariano Piastrellini a cargo del plantel.

PROGRAMACIÓN CUARTOS DE FINAL

14.00, Círculo Deportivo vs Atlético Mar del Plata. Cancha: Círculo (Miranda-Lunegro-Quadarella)

15.00 Alvarado vs San Lorenzo. Cancha: Alvarado (Sosa-Arrendazzi-Scuffi)

15.00 Kimberley vs Independiente. Cancha: Kimberley (Millas-González A - Núñez)

15.00 Nación vs San Isidro. Cancha: Nación (Llona-López E - Contreras)