Nación en los 90', los otros por penales

Una apasionante jornada se vivió esta tarde en los octavos de final del Torneo "Alejandro Giuntini" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. Y, si bien les costó, se volvió a dar la lógica y los mejores posicionados en la tabla general, que jugaron de local, sacaron pasaje a la próxima instancia. Nación fue el único que sacó ventaja en los 90' y dejó en el camino a San Isidro por 2 a 0. Alvarado, Círculo Deportivo y Kimberley siguieron los mismos pasos pero desde el punto penal, eliminando a San Lorenzo, Atlético Mar del Plata e Independiente, respectivamente.

Todos dicen que puede pasar cualquier cosa en los playoffs. Y así es, porque más allá de lo que hayan hecho en la fase regular, ninguno saca grandes diferencias en los "mano a mano". Pero en el resultado final, se terminaron imponiendo aquellos que mejor ubicados terminaron la Zona Campeonato.

En cancha de Nación, el local lo cocinó a fuego lento, aprovechó los momentos y golpeó justo para quedarse con un gran triunfo sobre San Isidro por 2 a 0. Al cierre del primer tiempo, en una pelota parada, Matías Sosa rompió el cero y el partido. En el complemento, lo pudo liquidar de contra ataque, lo sufrió con los embates del equipo de Leo D'Urso y lo sentenció en tiempo de descuento, con una buena definición de Braian Ponce para darle el pasaje a las semifinales.

El mejor equipo de la Zona Campeonato, tenía ventaja de localía sobre San Lorenzo, pero los "Patanegra" llegaban con el envión del 3 a 0 sobre Los Patos. Sin embargo, el rival era otro y los de Montina se dedicaron a aguantar, esperaron con solidez y con una buena actuación del juvenil Emiliano Ferrer. Más allá de los intentos del "torito", que terminó con un hombre más por la expulsión de Maiorana en la visita, el pitazo final llegó con la igualdad en cero que llevó todo a los penales. En esa instancia, los de Nartallo tuvieron 100% de efectividad, César Zabala elevó su remate y el local festejó por 5 a 3 desde los doce pasos.

La emoción más grande se vivió el José Alberto Valle, porque Kimberley, con el equipo del Federal B que quedó eliminado, sacó una rápida ventaja por intermedio de Gonzalo Gómez y parecía que iba a liquidar la serie. Pero el "rojo" no se rindió, siguió buscando, se lo llevó por delante en el complemento y en la última pelota de la tarde, consiguió un penal que Fermín Iriarte canjeó por gol para llevar toda la definición a los once metros. La carga psicológica de ese gol, no influyó en los penales, el "dragón" fue más efectivo, ganó 4 a 3 y sigue rumbo a la defensa del título obtenido en la temporada anterior.

Por último, en Nicanor Otamendi, Círculo Deportivo ratificó que, por más que el objetivo principal sea el Federal A, no deja de lado la competencia interna y, por eso, arriesgó, puso al arquero Sergio Del Curto (que atajará nuevamente el domingo en Olavarría) para buscar la clasificación a semifinal ante el siempre candidato Atlético Mar del Plata. Y vaya si fue importante la participación del "gordo", que atajó dos penales, que metió el suyo, y que le dio un lugar al "Papero" entre los mejores cuatro del fútbol local.

El próximo sábado se jugarán los partidos de ida de las semifinales entre Alvarado - Kimberley y Nación - Círculo Deportivo, en las que el "torito" y los "bichos azules" tendrán la ventaja de localía y definirán en sus canchas.