Mar Chiquita de plata en el Sub 13 masculino

Culminó la última de las copas argentinas de clubes del 2017, y brindó nuevas emociones para los elencos de la Asociación Marplatense de Voleibol. En la edición de la categoría Sub 13, Mar Chiquita se quedó con el subcampeonato en la rama masculina tras caer en la final de la Copa de Oro con Obras de San Juan en sets corridos. En tanto, las chicas del "rojinegro" alcanzaron un destacado cuarto puesto mientras que Balcarce Vóley, el otro representante de la AMV entre las mujeres, concluyó duodécimo en la Copa de Plata.

En el marco de las premiaciones individuales, Tobías Belfiore, de Mar Chiquita, obtuvo una cuádruple distinción: mejor jugador, mejor atacante, mejor sacador y mejor bloqueador. Entre las chicas, fueron premiadas dos del "rojinegro": Valentina Rozas como mejor sacadora y Juana Giardini como mejor armadora.

Gracias a una actuación relevante, el equipo dirigido por Elvio Babini quedó como el segundo mejor equipo del país. Los pibes arribaron invictos a la final producto de ocho victorias (un solo set cedido). En la definición en la cancha principal del Polideportivo de Chapadmalal, con un marco imponente de público y transmisión en vivo por internet, no pudieron prolongar la racha y cayeron con Obras de San Juan 3-0 (25-20, 25-19 y 25-16).

Por la rama femenina, las chicas conducidas por Santiago Tadey se quedaron cerca de la final y culminaron en la cuarta colocación. En semis les tocó perder contra el único equipo que las había derrotado hasta ese momento: Chaco Vial. Fue una caída en sets corridos que derivó en la lucha por el tercer puesto, donde cayeron ajustadamente con Villa Dora en un vibrante tie break (15-13).

Por último, Balcarce Vóley, que no logró meterse en la Copa de Oro tras la fase de grupos, disputó el cuadrangular "K" de la Copa de Plata. Allí no pudo sumar victorias y finalizó jugando por el undécimo puesto, instancia en la que perdió con Tortuguitas 3-1 (25-17, 22-25, 25-11 y 25-19).

Al cabo, se fue otro año del certamen de clubes más importante del país con históricos desempeños para los equipos de la asociación. La cosecha total incluyó dos títulos para Once Unidos (en Sub 17 y Sub 19) y un subcampeonato para Mar Chiquita (Sub 13), todos en la rama masculina. Asimismo, los conjuntos femeninos se instalaron en varias oportunidades entre los mejores doce del país: Mar Chiquita lo hizo en Sub 13, Sub 15, y Sub 17, y Unión en Sub 17.