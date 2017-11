Gran victoria de Mar del Plata para quedar cerca del ascenso

En un cotejo definitorio por la cuarta fecha del Campeonato Argentino, el seleccionado mayor de Mar del Plata le ganó 20 a 10 a Nordeste en cancha de San Ignacio y trepó a la punta del certamen. La próxima semana, en Santa Fe, definirá la zona y el posible pasaje a la Final en busca del Ascenso a Zona Campeonato.

Era una verdadera final, si Nordeste lograba la victoria iba a conseguir el primer puesto a falta de una fecha y se terminarían las aspiraciones de Mar del Plata en el torneo. Pero con gran temple los jugadores pudieron sacar el partido adelante y con sufrimiento ganar para ser primeros.

Las cosas no comenzaron de la mejor manera. A los 2 minutos, un penal en mitad de cancha de Carrió, le dio tres puntos a visita en el amanecer del cotejo.

A pesar de tener una importante cantidad de viento en contra, el Trébol no desesperó y sobre los 10´ logró el empate con un penal de Leonardo Sestelo.

Cada ataque de Mar del Plata era una situación de try y posible de sumar puntos, pero los errores, las imprecisiones en esos metros finales, le imposibilitaron ponerse al frente.

Hubo que esperar 19 minutos para ver el primer try. Desde un line y la muy buena obtención de Raiteri los forwards intentaron un mail que avanzó metros, hubo una puntada de Romero, la abrió el capitán Iza para Tomás Catugno y éste con Sestelo, para el salteo y la asistencia a Zingale, que apoyó en la banderita derecha.

Además de festejar el try, el Trébol quedó por uno más por la amarilla a Lautaro Fiat, por los reiterados penales de la visita.

Cuando parecía que los locales podía seguir sumando y agrandar la ventaja, a los 24 un error en el último pase hizo que Juan Martín Desimoni interceptara y cediera para Bruno Broll, el medio scrum aceleró y fue indetenible. Sin mercerlo y apenas habiendo pasado mitad de cancha, Nordeste se ponía al frente.

A pocos minutos del final tuvo una gran chance Rodrigo Fernández Criado, pero fue detenido a centímetros del try con un tackle alto, lo que siginificó la amarilla para el wing Francisco Liotta.

Mardel se animó a pedir scrum en las cinco y los forwards no pudieron entrar con su empuje. Llegó la guinda afuera para Tomás Catuogno, que con su exquisita zurda asistió a Santiago Rodríguez, quien en soledad y con un pique perfecto de la pelota apoyó el segundo try, con el que Mar del Plata se fue al frente 13 a 10.

En la segunda parte se vivió una verdadera batalla. El viento ya no sopló tanto y por eso Mar del Plata debió sacrificarse para llevarse la victoria.

A los 8 minutos el que aprovechó su potencia y pudo anotar el tercer try del Trébol fue Tao Romero, que le daba la ventaja de 20 a 10 con la conversión de Sestelo.

Tuvo varias chances Mar del Plata de llegar al bonus, pero también debió refugiarse en su defensa, que fue perfecta en los segundos cuarenta minutos, ya que no anotó tantos su rival.

El triunfo le dio al Trébol la posibilidad de ser el nuevo puntero y depender de si mismo. Si la próxima semana derrota a Santa Fe o Nordeste no vence a Entre Ríos, habrá logrado la clasificación a jugar la Final por el ascenso a Primera, que se disputará en único partido ante el último clasificado de la Zona Campeonato.

Síntesis:

Mar del Plata (20): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Facundo Raiteri, Rodrigo Fernández Criado; Tao Romero, Lucas Gasparri, Diego Jiménez; Rodrigo Iza (C), Tomás Catuogno; Franco Rodríguez Reinoso, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Franco Catuogno.

Cambios: 9' ST Iván Nemer por Tomás Sestelo, Juan Montone por Tao Romero y Rafael Riego por Santiago Rodriguez; 13' ST Leandro Pizzolo por Guido Bertozzi; 19' ST Nicolás Blanco por Diego Jiménez y Emanuel Contino por Tomás Catuogno; 25' ST Mariano Puglia por Rodrigo Iza y Francisco Paklayan por Sebastián Hernando.

Entrenadores: Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra, Guido Román.

Nordeste (10): Esteban Reyes, Franco Guzmán, Alejandro Luna: Victor Rolon, Lautaro Fiat; Matías Zabalo, Alvaro Biscay, Luis Santillán(c), Bruno Broll, Genaro Carrio; Francisco Liotta Hernández, Juan Cruz Chiama, Camilo Schanton, Matías Chiama, Juan Martín Desimoni.

Cambios: 11' ST Martín Moncada por Juan Cruz Chiama; 13'ST Juan Cruz Kess por Lautaro Fiat y Valentín Romero por Esteban Reyes; 20'ST Diego Provasi por Matías Chiama; 27'ST Matías Gómez por Álvaro Biscay.

Entrenador: Miguel Castelli.

Primer tiempo: 2' Penal de Genaro Carrió (N); 10' Penal de Leonardo Sestelo (MdP); 19' Try de Guido Zingale (MdP); 24' Try de Bruno Broll convertido por Genaro Carrió (N); 35' Try de Santiago Rodríguez (MdP).

Segundo tiempo: 8' Try de Tao Romero convertido por Leonardo Sestelo (MdP).

Tarjetas amarillas: 19' PT Lautaro Fiat (N); 34' PT Francisco Liotta (MdP).

Referee: Juan Pablo Federico (URBA)

Cancha: San Ignacio.