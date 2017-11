Altocamet presenta "Atrapando Rayos" en el Teatro Colón

Tras una gira nacional por las ciudades más importantes del país, la banda Altocamet presentará oficialmente en Mar del Plata su más reciente producción discográfica "Atrapando Rayos", que fue publicada en CD, vinilo LP y digital. El show será el jueves 30 de noviembre a las 20.30 en el Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen 1665) en donde el grupo conformado por Pedro Moscuzza, Adrián "Canu" Valenzuela y Mariana Monjeau cerrará el tour con el que ya pasaron por Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, y una actuación especial en el Personal Fest.

Además de ser el nombre del álbum, "Atrapando Rayos" es el título de su nuevo single y video, segundo corte de un disco que consolida firmemente su historia de más de 20 años de trayectoria con su notable y original propuesta que combina shoegaze, dreampop, chillwave y pulso post punk, sorprendiendo una vez más con su propuesta.

En la era de la imagen por sobre la información, Altocamet sabe como hacer llegar su mensaje a la perfección. Es por eso que para el video clip de "Atrapando Rayos", convocó a Tayda Lebon, la exótica chica trans tatuadora y exponente del rap y el hip hop, hija del mítico David Lebón, la modelo uruguaya Victoria Saravia y Romina Rodríguez como invitadas especiales.

El video estuvo dirigido por la dupla creativa argentina conformada por Oscar Fernández Roho y Juan Pablo González Cabrera. Así, Altocamet logra su cometido con exactitud: sorprender con el lanzamiento de este nuevo video clip filmado desde las calles más emblemáticas de la ciudad de Nueva York en una suerte de homenaje a la película de culto Liquid Sky (82’) y a la escena new wave y post punk neoyorkina de los 80’s.

"Saltamos las montañas de un paso, deshacemos la niebla con un soplo, contenemos la lluvia en un vaso, atrapamos rayos sin guantes. El mensaje de Atrapando Rayos parte de un concepto, aceptar utopías como posibilidades, la temática de la canción gira en torno a esa idea, una especie de revisión de lo que se cree que no es posible" expresó Mariana Monjeau, interprete de letras y voces Altocamet.

Lo primero que se destaca en este nuevo álbum son los nombres en los créditos, lo que demuestra el nivel de importancia y respeto que cosecha Altocamet. De esta manera, se puede encontrar en la postproducción, al célebre músico Graham Sutton, líder de Bark Psychosis y productor de discos de Jarvis Coker y These New Puritans, con quien la banda ya trabajó en otras oportunidades.

El mastering, lo hicieron con el prestigioso Tim Young, encargado de discos como Loveless de My Bloody Valentine, The Queen is Dead de The Smiths y London Calling de The Clash; mientras que en el arte de tapa, tuvieron la colaboración de Andy Vella, el diseñador detrás de las emblemáticas portadas de The Cure. Como músicos invitados se destaca la participación de Benito Cerati, Paula García de Sobrenadar y Fernando Nalé, entre otros.

"Atrapando Rayos” demuestra la enorme sensibilidad que los marplatenses poseen para capturar la belleza de la canción pop. El álbum abre con “Tormenta de verano”, un exquisito instrumental lleno de texturas de guitarra que introduce lo que vendrá: un trabajo etéreo, plagado de paisajes atmosféricos y vibraciones que se disuelven en el aire. En su show en nuestra ciudad contarán con Sobrenadar y DJ Romina Lee como artista invitados. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y por sistema Virtualtkt.