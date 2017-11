Asesinato de Rafael Nahuel: Bullrich adjudicó “carácter de verdad” a la versión de Prefectura

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este lunes que hay "grupos violentos" que "no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan al Estado, la Constitución y los símbolos", al referirse al asesinato de un balazo del joven Rafael Nahuel, al tiempo que otorgó "carácter de verdad" a la versión de los hechos que dio la Prefectura Naval.

"En el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Son grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos", dijo Bullrich.

La ministra se expresó de este modo durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno junto a su par de Justicia, Germán Garavano, donde afirmó que "estos grupos no tienen reivindicaciones ni son grupos de protesta sino que son grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política".

"Le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina el carácter de verdad", afirmó Bullrich, quien aseguró que en el episodio registrado en Villa Mascardi este sábado hubo "armas de grueso calibre" que fueron utilizadas contra efectivos de esa fuerza.

Señaló que "había armas de grueso calibre una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros" y que "por lo que describen" había "armas de puño".

Afirmó que había personas con "armas de puño y armas blancas" y que "eran cuatro prefectos contra quince o veinte personas que había en este grupo".

La funcionaria indicó además que una zona de la localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de Bariloche sigue tomada por los grupos violentos, e informó que esta mañana personas apedrearon a una comisión de Policía Federal, que intentaba ingresar al lugar por orden judicial.

"El lugar está tomado, ayer se dejo entrar más y hace pocos minutos una comisión de la Policía Federal fue apedreada", a partir de un intento de un intento de ingreso con orden judicial librada por el Juez Gustavo Villanueva.

Bullrich al comenzar la conferencia dijo: "estamos tristes y queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame", y aclaró que quería "caracterizar y conceptualizar que estamos en una situación frente a grupos violentos, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina y que no reconocen el Estado".

La funcionaria, pidió distinguir los grupos Mapuches originarios que no son de protesta con otros que son de "violencia política" por lo que corresponde enmarcar lo que sucedió en Mascardi con lo que sucedió en hoy Chile.

"Llevamos adelante una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley", expresó Bullrich.

Consultada acerca de cuál es el vinculo de lo ocurrido con los grupos RAM, la ministra dijo "ese es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente, podrán tener otro nombre pero las queremos separa de la comunidad Mapuche".

Seguidamente dijo que en Chile esos grupos se denominan CAM, y dijo que "hay varios grupos", tras anticipar que habrá una "tarea conjunta con Chile" para analizar esta problemática.

Bullrich indicó además que su cartera a través de la secretaría de Seguridad las fuerzas federales "no van a aceptar ninguna orden ilegal ni anti jurídica que invierta el rol que significa que un lugar no pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a las fuerzas, que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio".

Por su parte, Garavano afirmó que "vamos acompañar a los jueves en custodiar el pleno respeto y eficacia de la ley".