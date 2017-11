Alvarado ya está en Río Negro a la espera de Cipolletti

Wilson Albarracín volvió tras la lesión y busca un lugar entre los once en Cipolletti.

El empate ante Deportivo Madryn dolió, porque Alvarado tenía todo controlado, pero no hay tiempo para lamentos. El conjunto de Mauricio Giganti tuvo que olvidarse rápidamente de los dos puntos que quedaron en el camino y tuvo que poner el cabeza en lo que viene, porque tras las prácticas livianas de sábado y domingo, ese mismo día por la noche emprendió viaje a Río Negro, donde ahora aguarda el partido del martes a las 21 frente a Cipolletti, por la decimoquinta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Con dos días en los que se trabajó en la recuperación de los jugadores, el entrenador no dio indicios del equipo y esperará a ver cómo llegan desde lo físico para confirmar los once jugadores que saldrán a buscar un resultado positivo en "La Visera de Cemento". No sería extraño que vuelva a apostar a los mismos que vienen siendo titulares en las últimas presentaciones, aunque teniendo en cuenta que ya puede utilizar a Wilson Albarracín (sumó unos minutos el viernes) y Pablo Saucedo, tampoco sorprendería a que los vuelva a mandar a la cancha desde el arranque.

Por lo pronto, lo único claro son los 18 que se subieron al micro y ahí hay un cambio respecto al último compromiso, porque Ezequiel Ceballos se quedó en Mar del Plata por una sobrecarga muscular y su lugar en la delegación lo ocupó Ezequiel Filipetto. De esta manera, los que están en Río Negro son: los arqueros Juan Francisco Rago y Matías Quinteros; los defensores Martín Quiles, Emanuel Urquiza, Federico Paulucci, Filipetto, Gastón Martínez, Tomás Mantia y Mauro Castro; los mediocampistas Martín Palisi, Ezequiel Riera, Saucedo, Matías Caro, César Cocchi y Gonzalo Lucero; y los delanteros Joaquín Susvielles, Albarracín y Marcos Litre.

El encuentro en "La Visera" de Cipolletti se jugará el martes a las 21, con el arbitraje de Luciano Julio de Neuquén.