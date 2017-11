La esposa de un submarinista denunció que fue agredida por otros familiares

A doce días de la desaparición del submarino ARA San Juan en el Atlántico Sur, la falta de precisiones sobre la ubicación del navío y la incertidumbre respecto de la situación de los 44 tripulantes mantiene en vilo a sus familiares.

Si bien algunos abandonaron la Base Naval de Mar del Plata luego de que la Armada confirmara una explosión en el submarino el miércoles 15 de noviembre, otros permanecen en las instalaciones militares, en donde se les brinda asistencia psicológica y espiritual. Entre ellos se encontraba Iratí Leguizamón, esposa del sonarista santafesino y cabo primero de la Armada, Germán Oscar Suárez, quien este lunes, cuando se acercó a conocer el nuevo parte de la búsqueda, fue cuestionada por haber dicho que los marinos estaban “todos muertos” y haber ido durante el fin de semana al programa de Mirtha Legrand.

“Son unos ignorantes”, dijo la mujer ante los medios que aguardaban en la entrada de la Base. “Me acerqué por si había alguna novedad y me empezaron a agredir las familias. Me quisieron pegar y me dijeron que me calle la boca”, describió.

Aparentemente, el malestar habría surgido luego de que Leguizamón utilizara la palabra “viudas”, con la cual las esposas de los demás marinos no se identifican porque no pierden las esperanzas de que sus esposos estén con vida.

“Ellos quieren que los respete porque creen que los van a encontrar. Son tan ignorantes de creer eso”, apuntó, y contó que se salvó de ser agredida gracias a la intervención de su suegra y su cuñada. Luego, agregó, un grupo de uniformados le pidieron que se retirara para calmar los ánimos.

El sábado a la noche, en el programa "La Noche de Mirtha Legrand", Iratí Leguizamón había dicho que no hay sobrevivientes en el ARA San Juan, aunque no era la primera vez que se expresaba en esos términos.