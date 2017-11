Arroyo: “Ruego a Dios que encuentren el submarino y se sepa qué pasó”

El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, se mostró muy afectado por la desaparición del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes, de quienes no se tiene novedades desde hace 12 días a pesar de los esfuerzos de la Armada Argentina y de una docena de países que colaboran con la búsqueda del navío en el Atlántico Sur.

“Me tiene destrozado. Fui en 3 ó 4 oportunidades a la Base Naval, he hablado con familiares y con las autoridades. Es un tema que en lo personal me destrozó porque conozco a esa gente y lo patriotas que son”, expresó este lunes el jefe comunal en declaraciones al programa Brisas Segunda Edición.

Si bien dijo tener sus “propias convicciones” respecto de las causas que terminaron con la tragedia, Arroyo aclaró que de algunas cuestiones no puede hablar en calidad de intendente. No obstante, deslizó: “No se puede mandar a volar a un piloto en un avión de 30 años de antigüedad”.

En ese sentido, sostuvo que en las fuerzas armadas hay “muchos elementos que no están en condiciones”, situación que adjudicó al “abandono” que se registró en los últimos 50 años en materia de educación, salud y defensa.

“Sinceramente, tengo una gran angustia porque esto es algo espantoso; es lo peor que me podría haber pasado”, afirmó. Y aseveró: “Ruego a Dios que se los encuentre y que se pueda determinar cuál fue el problema para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”.

No es la primera vez que Arroyo se refiere a lo sucedido con el ARA San Juan: a horas de conocerse la desaparición del navío, el intendente se había mostrado consternado ante las novedades.