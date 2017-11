"El gobierno está defraudando a un porcentaje importante que lo votó"

Oscar De Isasi, referente de la CTA Autónoma en la provincia de Buenos Aires, desembarcó en Mar del Plata para anunciar las marchas que realizará su sector acompañado de distintas organizaciones para protestar contra las reformas que impulsa el gobierno nacional. "Es tiempo de unidad de los que luchan", dijo el dirigente gremial.

De Isasi opinó que "el gobierno está defraudando en gran medida a un porcentaje importante que lo votó" y señaló que el 99% de la población, sin importar a quién haya elegido, "votó por tener derechos y no por perderlos, votó por tener trabajo y no por perderlos y por tener jubilación y no por perderla".

"El gobierno lo que está haciendo es transformar ese aval que lo convirtió en primera minoría y que no es un cheque en blanco, en medidas que tienen que ver con todo lo contrario a la expectativa del 99% de nuestra gente", añadió De Isasi.

En ese marco, señaló que desde la CTA Autónoma preparan un plan de acción "para enfrentar la profundización del ajuste" que se vive en el país, especialmente después de las elecciones. Y enumeró: "Reforma tributaria, que tiene que ver con los presupuestos nacional y provincial; la ley de responsabilidad fiscal, combinados con la reforma laboral, la de la seguridad social y la avanzada sobre el sistema sanitario".

El dirigente de ATE y CTA anticipó que junto a la Ctep, la CCC, Barrios de Pie, el Polo Obrero, más de 20 gremios de la CGT, realizarán el 1º de diciembre una movilización contra la CUS, "que es un sistema de aseguramiento del sistema sanitario que hace que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y se rompe con el precepto de la salud como derecho y deja a millones de compatriotas sin la posibilidad de asistir al sistema sanitario".

En tanto el 6 de diciembre, marcharán desde el Congreso hacia Plaza de Mayo "contra la reforma laboral, la reforma de la seguridad social y contra la tercera reforma del Estado que va a significar miles y miles de despidos".

"Venimos a anunciar estas medidas y a construirlas", dijo De Isasi, quien remarcó que "es tiempo de unidad de los que luchan". "Todos aquellos que están dispuestos a transitar las calles del país, en unidad, contra las reformas estructurales que está haciendo el gobierno, que van a significar más pobreza, más precarización laboral, son bienvenidos a coordinar acciones", concluyó.