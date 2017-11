El Marplatense ya tiene sus campeonas

Principales resultados

Danza Internacional Junior – Free Dance: 1º Sofía Saubiette (Telefonos), 2º Florencia Sobrecuevas (Punto Sur) y 3º Sheila Barbieri (Atl Mar del Plata)

Elite Cadete: 1º Agustina Cabral (Telefonos)

Elite Junior: 1º Micaela Escobar (Talleres), 2º Lucía Sebastiani (Once Unidos) y 3º Maia Luque Fiuminidisi (Punto Sur)

Elite Senior: 1º Denise Tomaselli (Punto Sur)

Danza Nacional

Avanzada Clásico: 1º Guillermina Román (Círculo Deportivo)

Nacional Mayores Elite: 1º Luciana Gonzáles (Once Unidos)

Infantil Internacional: 1º Guadalupe Taboada (Once Unidos)

Básico 16 años y más: 1º Milagros Quinteros (Once Unidos), 2º Julieta Aguilar (Teléfonos) y 3º Camila Ferreyra (Teléfonos)

Básico 14 y 15 años: 1º Renata Palomeque (Once Unidos), 2º Lara Gallardo (El Progreso) y 3º Agustina Cabral (Teléfonos)

Básico 12 y 13 años: 1º Leila Ibarra (Teléfonos) y 2º Martina Paula (Teléfonos)

Básico 10 y 11 años: 1º Abril Ardiles (Teléfonos)

Categoría “A” Nacional

Infantil: 1º Denise Bessouet (Atl Mar del Plata)

Cadete: 1º Lucía Burgués (Atl. Mar del Plata), 2º Lucila Gallo (Atl. Mar del Plata) y 3º Agustina Vigo (Punto Sur)

Juvenil: 1º Nerea Felipe (Atl. Mar del Plata)

Junior – Danzas Obligatorias: 1º Micaela Escobar (Talleres)

Senior: 1º María Lis Pulido (Once Unidos)