Alvarado va por un paso clave en Río Negro

Cipolletti (Rio Negro): Federico Alassia; Matías Carrera, Damián Jara, Nelson Seguel y Jonathan Morales; Fabio Giménez, Eduardo Vilce y Ezequiel Ávila; Germán Weiner, Jorge Piñero Da Silva y Matías Sosa. DT: Henry Homann.

Alvarado: Juan Francisco Rago; Martín Quiles, Federico Paulucci, Gastón Martínez y Mauro Castro; Martín Palisi y Matías Caro; Gonzalo Lucero, Marcos Litre y Ezequiel Riera; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Árbitro: Luciano Julio, de Neuquén.

Estadio: "La Visera de Cemento".

Hora: 21.

Resto de la fecha

17hs. Sansinena vs. Villa Mitre

17hs. Rivadavia vs. Independiente

21hs. Ferro de Pico vs. Deportivo Roca