Procesaron en Mar del Plata a funcionarios del Pami: Urdampilleta se defiende 

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, dictó auto de procesamiento contra un grupo de personas al corroborarse la conformación de una administración fraudulenta entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma” cuyo objeto era la prestación de servicios odontológicos y funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Entre los procesados, figura la exconcejal y exfuncionaria Alejandra Urdampilleta, quien era responsable de la delegación regional del Pami.

Ante esta decisión de la Justicia, Urdampilleta afirmó que “en virtud de los hechos que son de público conocimiento deseo manifestar mi más absoluto apoyo a toda investigación judicial que se quiera llevar a cabo a los efectos de dilucidar la verdad y que se pueda impartir Justicia”.

Y añadió: “En este sentido debemos señalar que los hechos mencionados han sido materia de investigación judicial a partir de una denuncia que he hecho yo misma en marzo de 2008 inmediatamente después de tomar conocimiento de lo que podría configurar un presunto delito”.



Para Urdampileta, “resulta paradójico que justamente quien formula la denuncia resulte señalada como connivente, siendo, como es posible percibir a partir del más elemental sentido común, que el que tiene actitudes conniventes no denuncia y el que denuncia detesta la connivencia”.

“Ratifico, por último, mi convicción en que he actuado en defensa del interés público y en defensa del interés de todos los afiliados del Pami durante la gestión que se me confió en ese momento, y, con la certeza de que toda la investigación que se lleve adelante lo que logrará es echar luz y verdad sobre las cosas. Me pongo a disposición de todo lo que resulte necesario para el desarrollo de este proceso”, finalizó la exconcejal de Gustavo Pulti.