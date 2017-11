Universitario celebra el 36º Seven Semana del Mar

Empieza el 36º Seven Semana del Mar de Universitario

Luego de meses de preparación y dedicación, Universitario albergará felizmente este fin de semana la 36º edición del Seven Semana del Mar, un clásico anual de nuestro club.

Más de 40 clubes de todo el país vivirán dos jornadas a pleno en nuestras instalaciones, con las categorías Sub 18, Sub 16, Sub 14 (competitivas) y Sub 12, Sub 10 y Sub 8 (no competitivas), en las 9 canchas preparadas para el evento.

Los partidos se jugarán desde las 9 de la mañana hasta las 18.40 y habrá tres copas en juego por cada categoría (Oro, Plata y Bronce).

El sábado será el inicio de las competitivas (a las 9), donde se jugarán los partidos de las zonas, y una hora después arrancarán las no competitivas.

En la Sub 14, participarán 60 equipos divididos en 12 zonas (5 cada una). Jugarán en las canchas 1, 3, 4 y 5. Serán tres las copas en juego: ORO (entre 16 equipos: los 12 primeros de las zonas más los 4 mejores segundos); PLATA (entre 16: los 8 segundos de zona restantes que no clasificaron a Oro y los 8 perdedores de Oro); y BRONCE (entre 32: 24 terceros y cuartos y 8 perdedores de plata).

La Sub 16 jugará en las canchas 2 y 6, con 5 zonas de 5 equipos cada una. También tres copas en juego: ORO (entre 16, los 5 primeros y segundos, mas 5 mejores terceros y el mejor quinto); PLATA (entre 16: los 4 cuartos y 4 quintos y los 8 perdedores de Oro); y BRONCE (entre 9: 1 quinto y 8 perdedores de plata).

En tanto, la Sub 18 la jugarán seis equipos en una única zona, en las canchas 1, 2 y 3 en el cierre de la jornada (17.30 aproximadamente).

Por último, la categoría Sub 12 jugará en las canchas 7, 8 y 9 (medidas de Seven); y las Sub 10 y 8 en las A, B, C, D, E y F.

El Seven Semana del Mar será una gran fiesta. Las jugadoras podrán disfrutar de los almuerzos, la pileta del club, los vestuarios. El buffet, los kioscos, una empresa de sonido contratada para la cobertura del evento, y la familia de Universitario que entre padres, madres, jugadores, colaborará como en la previa para que todo salga de lujo.