El papá de uno de los tripulantes del submarino San Juan dijo que la decisión es "perversa"

Luego de que la Armada anunciara este jueves que finalizaba el operativo de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, el padre de uno de los marinos a bordo de la nave expresó su malestar y afirmó que la decisión es "perversa e inentendible".

"No cumplen con la promesa que me hicieron de que los iban a buscar hasta que los encuentren. Es increíble cómo nos manipularon con la vida de nuestros familiares”, señaló Luis Tagliapetra, padre de Alejandro Damián, uno de los 44 tripulantes del submarino perdido en alta mar.

El hombre se mostró sorprendido por lo dispuesto por la Armada y dijo que se trató de "una decisión muy cruel". "Es increíble, es perversa e inentendible, una locura", manifestó al calificar la decisión de terminar con el operativo de rescate.

Al borde del llanto, el hombre buscaba encontrar una explicación al anuncio de la Armada y dijo: "Este juego de palabras de pasar de rescate a búsqueda quiere decir que no los van a buscar más".

"Hay testimonios de submarinistas de que podían aguantar más tiempo. No tiene sentido lo que hicieron", indicó.

Mencionó que su hijo tenía 27 años y que creía que era el menor de la tripulación. "Estaba en viaje de instrucción. No estaba en el plantel fijo del submarino", agregó.

Relató que "hace tres días partió el Sophie Siem después de tanto trabajo para montar a bordo un minisubmarino", para luego agregar: "No lo entiendo".

Además, aseguró. "No tuve comunicación previa. Conmigo no se comunicó nadie para decirme esto". "Sí se comunicaba el jefe directo de mi hijo, pero la comunicación se cortó el día que anunciaron la explosión. Me dieron el pésame y no me llamaron más", detalló.

Explicó que eran 12 familias que esperaban todos los días el parte de la Armada con la esperanza de que pudieran encontrarlos. "Acá en Caleta Olivia estábamos todos pendientes del parte. Nos mintieron desde el día uno", dijo.

Además, manifestó: "Ya no creo en todas las hipótesis oficiales. Nos mienten y no sé con qué objetivo".