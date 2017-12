"Ya no tengo nada que perder, no debemos permitir que terminen la búsqueda"

"Me voy a quedar. Si me tengo que encadenar lo haré. Ya no tengo nada que perder. Quiero a mi hijo". Yolanda Mendiola vino a Mar del Plata desde San Salvador de Jujuy para esperar a su hijo Leandro Fabián Cisneros, cabo 1º del submarino ARA San Juan. Y a pesar de que la Armada retiró el operativo de búsqueda de los 44 tripulantes, ella segura que no se moverá de aquí hasta no conocer la verdad.

"Nosotros no podemos y no debemos permitir que terminen la búsqueda", dijo Yolanda, con la voz quebrada del dolor, mientras esperan la llegada a la Base Naval Mar del Plata del ministro de Defensa de la Nación Oscar Aguad.

"Las familias quieren respuestas, es lo mínimo que nos tienen que dar", señala Yolanda, quien también le pidió al presidente de la Nación Mauricio Macri que se acerque hasta el lugar.

La mamá del cabo Cisneros contó que el jueves, cuando les dieron el último parte de la Armada, "fue un caos: gritos, llantos, señoras que se descomponían". "Nosotros nos fuimos a donde está la parroquia, solo escuchamos. Estábamos destruidos", relató.

Yolanda les pidió "a los países que tienen más tecnología, los rusos, los americanos, que no abandonen la búsqueda".

"Nosotros seguimos con la fe. Tenemos que verificar lo que nos dicen. Si es una fatalidad la aceptaremos, pero si hay cosas ocultas queremos que salgan a la luz. Merecemos la verdad. Que den la cara las autoridades, acá adentro nuestros pares ya nos dieron la contención, más no pueden hacer", concluyó.