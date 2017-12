Alvarado queda concentrado sin nada confirmado

La gran cantidad de partidos en pocos días, hace mella en todos los equipos y Alvarado no es la excepción, estamos en la parte final del año y el cansancio genera diferentes molestias y un desgaste que obliga a recuperar mucho más que lo que se trabaja. Por eso, Mauricio Giganti confirmó los 18 jugadores que quedarán concentrados desde las 22 para el encuentro del sábado a las 20.30 ante Sansinena de General Cerri, por la decimosexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Lo que no terminó de definir, es quiénes serán los once que saldrán a buscar un triunfo que le dé la clasificación a uno de los octagonales.

La mala noticia de la jornada fue que Ezequiel Ceballos, que se había sentido mejor el jueves, volvió a sentir una molestia en el mismo lugar de la sobrecarga muscular que le impidió viajar a Cipolletti y quedó nuevamente al margen de la convocatoria. El que se ganó un espacio entre los 18, es Jonathan La Rosa, que reemplazará en esa lista a Ezequiel Filipetto, respecto a los que firmaron planilla en Río Negro.

De esta manera, los que ingresarán al hotel a las 22 y quedarán a la espera del choque del sábado a las 20.30 ante Sansinena, con el arbitraje del tandilense Lucas Novelli Sanz, serán: los arqueros Juan Francisco Rago y Matías Quinteros; los defensores Martín Quiles, Federico Paulucci, Emanuel Urquiza, Tomás Mantia, Gastón Martínez y Mauro Castro; los mediocampistas César Cocchi, Martín Palisi, Gonzalo Lucero, Pablo Saucedo, Matías Caro y Ezequiel Riera; y los delanteros Marcos Litre, Joaquín Susvielles, Jonathan La Rosa y Wilson Albarracín.

A diferencia de las semanas anteriores, y teniendo en cuenta el desgaste y cansancio que sufre el plantel, el sábado por la mañana no se realizarán los habituales movimientos en la Villa Deportiva y descansarán en la concentración, para luego ir directamente al José María Minella.