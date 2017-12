Un informe naval de EEUU indica que el ARA San Juan colapsó en solo un segundo

Un informe realizado por el analista acústico norteamericano Bruce Rule difundido por el diario La Nación, marca que los 44 tripulantes de la embarcación murieron en forma instantánea y la conclusión del especialista es que el ARA San Juan se hundió verticalmente, a una velocidad de 18 a 24 kilómetros por hora.

A partir de la información brindada semanas atrás por la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, respecto al registro del "evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con un explosión" detectado en la zona por donde navegaba el submarino, la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos analizó la señal acústica y determinó que el submarino sufrió un colapso letal, que liberó una energía similar a una explosión de 5700 kilos de TNT, a 380 metros de profundidad.

El informe sobre la explosión que se escuchó en el mar antes de la desaparición del ARA San Juan y que según la tesis norteamericana podría haber destruido el submarino, especifica que "aunque la tripulación pudo haber sabido que el colapso era inminente, nunca supo qué estaba ocurriendo".

"No se ahogaron ni experimentaron dolor. La muerte fue instantánea" definió Rule según lo publicado por el matutino porteño. El investigador llegó a la conclusión de que el casco fue "completamente destruido en aproximadamente 40 milisegundos", una fracción de tiempo que representa "la mitad del tiempo mínimo requerido para el reconocimiento cognitivo de un evento".

Rule explica, además, que "la energía liberada por el colapso fue producida por la conversión casi inmediata de la presión del mar en energía cinética", en un movimiento del agua que ingresó al casco a una velocidad aproximada de 2900 kilómetros por hora.

Consultado por la información este domingo en rueda de prensa, el vocero de la Armada, Enrique Balbi expresó: "No descartamos nada. No deja de ser un informe de un analista, especialista en ruido". En esa línea, el portavoz agregó. "Lo hemos tenido en cuenta. Es un indicio más que se tiene en cuenta, pero al momento no hay nada concreto".