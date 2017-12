Alvarado cerró el año con una sonrisa y es el "1" de la fase regular

Alvarado (1): Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Ezequiel Filipetto, Gastón Martínez y Tomás Mantia; Martín Palisi y César Cocchi; Gonzalo Lucero, Matías Caro y Ezequiel Riera; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 31' Francisco Molina por Riera, 28' Federico Paulucci por Cocchi y 41' Wilson Albarracín por Susvielles.

Ferro de Pico (0): Matías Llanos; Cristian Sain, Facundo Urquiza, Damián González Hernández y Guido Rancez; Maximiliano Cantoni, Ignacio Jáuregui, Jorge Gaitán y Emanuel Hermida; Lautaro Parisi y Cristian Taborda. DT: Sergio Arias.

Cambios: ST 17' Facundo Monteros por Urquiza, 36' Heber Pedernera por Cantoni y.

Goles: PT 33' Cocchi (A).

Incidencias: 45' Palisi (A).

Árbitro: Sergio Testa, de Bahía Blanca.

Estadio: José María Minella.

Resto de la fecha

Deportivo Madryn 1 - Rivadavia 1

Villa Mitre 1 - Deportivo Roca 2

Cipolletti 3 - Sansinena 0

Libre: Independiente

Posiciones

Alvarado...29 puntos (C)

Villa Mitre 27 (C)

Ferro de Pico...23 (C)

Deportivo Roca...24 (C)

Cipolletti...23

Deportivo Roca...22

Independiente...19

Rivadavia...17

Sansinena...16

Deportivo Madryn...16