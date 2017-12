Timerman: “Todo esto es porque nosotros rompimos normas del establishment”

Junto a su esposa Annabella y sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, desde su casa, el excanciller Héctor Timerman brindó una entrevista al diario Página 12, días después de ser acusado por el juez Bonadío de traición a la patria.

Con un cáncer a cuestas, Timerman se hizo tiempo para rebatir las denuncias en su contra y expresó: “Es muy doloroso. Me golpea doblemente por ser judío. Me hace volver a la infancia, cuando nos apretaban con la pregunta si éramos leales a la Argentina o a Israel. Yo siempre viví para conseguir lo mejor por el país en el que nací, donde elegí vivir, donde siempre luché y estuve dispuesto a cualquier sacrificio. De lo mismo acusaron a mi padre, Jacobo, que fue una de las únicas dos personas a las que la dictadura le quitó la nacionalidad argentina. Después, Raúl Alfonsín le devolvió la nacionalidad a mi papá. ‘No hay democracia si usted no es argentino’, le dijo. Y yo hoy vivo esta infamia muchos años después”, soltó en primera instancia.

Al respecto del ya famoso y polémico memorandum, el extitular del ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Cristina Fernández, entendió: “Todo esto es porque nosotros rompimos normas del establishment internacional. Un país del tercer mundo como la Argentina no podía tener la audacia y la independencia para dirimir con Irán el acto de violencia y muerte que fue el atentado contra la Amia. Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, China y Rusia firmaron un acuerdo con Irán. Ahora Donald Trump lo quiere terminar, pero nadie dice que quien firmó ese acuerdo con Irán, Barack Obama, es un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque ellos son el selecto club de los que ponen las reglas. Fíjese que de casi doscientos países del mundo hay sólo cinco que tienen poder de veto en las Naciones Unidas. Son los que marcan la cancha en todo lo que es paz y violencia. Y, curiosamente, son también los grandes vendedores de armas. De manera que nosotros, con el liderazgo de Cristina, asumimos que la responsabilidad sobre la resolución jurídica y pacífica del caso AMIA era exclusiva de la Argentina. No aceptamos el criterio de que hay países de primera y otros de segunda o de tercera”.