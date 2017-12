Mar del Plata sigue sin recolección: “La actitud de la Policía es incomprensible”

Hace más de 3 días que la ciudad no tiene recolección de residuos por la falta de seguridad policial en el predio de disposición final, que genera que la basura no pueda descargarse de los camiones. Y esta medida, tomada por la policía, fue calificada como de “incomprensible” para el Municipio, que por el momento no encuentra la manera de solucionar el conflicto.

“Estamos tratando de destrabarlo. Sigue muy dura la posición de la Policía de no prestar el servicio cuando les exigimos el cumplimiento del deber. Se trata de un servicio público esencial y es incomprensible. No hay ningún tipo de justificativo. Han tenido una actitud fulera con la ciudad, con la gente. No tienen conciencia de lo que significa un servicio público esencia donde está en juego la salud humana y la higiene de la ciudad. Un disparate”, afirmó el secretario de Gobierno Alejandro Vicente, en diálogo con 0223.

"Acá no hay problemas con falta de pago, está todo al día"

En ese sentido, el funcionario explicó que desde el viernes han tratado de solucionar el problema: “Salvo con la Gobernadora, hablamos con todos los ministros y todos tiran la pelota a la Policía, que nos dicen que `cambiaron de destinos y tienen otros destinos que prestar´. ¿Adónde tienen que prestar servicios?. Son dos por turno. Acá no hay problemas con falta de pago, está todo al día”, cuestionó Vicente.

Consultado acerca de la posibilidad que la Policía Local pueda suplir la falta de seguridad en el predio, Vicente aclaró que “en principio no se puede, porque hay que crear una excepción pero estamos evaluando eso. Esperemos que hoy pueda solucionarse”, concluyó el funcionario.