Buenas medidas para la Sub 16 en Tandil

La Selección Sub 16 de AFFEBA, con plantel completo, disputó dos amistosos en Tandil en el marco de la preparación para el cotejo semifinal de la Liga de Desarrollo que afrontará contra Gauchitos Pilarica el jueves a las 9 en el predio de La Quemita, del club Huracán de Parque Patricios.

El combinado A, posible equipo titular para el trascendental choque del jueves, perdió 1 a 0 contra la Primera División de Juventud Unida de Tandil. Fue un partido friccionado en el que las locales se llevaron la victoria con el gol de Agustina Barroso, actual jugadora del Audax Corinthians de Brasil, campeón de la Copa Libertadores Femenina.

El once inicial dispuesto por el entrenador Cristian Rodríguez incluyó a Carolina Schwencke; Ximena Goffredo, Yennifer Hernández, Milagros Torres y Layla Madarieta; Micaela Mendiola, Mercedes Ramírez, Valentina Fernández y Giuliana Moyano, Ainara Rincón y Sofía Durazzi. Luego ingresaron Maricel González, Macarena Campos, Celeste González y Guadalupe Mena.

Las malas noticias para el elenco de AFFEBA, que está entre los cuatro mejores del importante certamen organizado por la Confederación Sudamericana y la AFA, fueron las molestias que sufrieron las defensoras Milagros Torres y Layla Madarieta. De todas maneras, el saldo fue positivo ya que las Sub 16 se midieron contra varias jugadoras mayores de edad y no fueron superadas en ningún momento. El gol fue de tiro libre.

El combinado B, por su parte, cayó 5 a 0 contra la Reserva A de Juventud Unida, con las tres conquistas de Serena Pedersen más un par de Melina Castro. Las once titulares fueron Perla Suárez; Micaela Cainero, Micaela Luis y Maira Duna; Melisa Luis, Brisa Chávez, Macarena Campos y Rosario Álvarez; Celeste González, Sofía Giannini y Micaela García. Luego ingresaron Rocío Malcorra, Morena Soler, Camila Miqueo, Dafne Collado y Rosalía Cuenca.

Además, jugó la Selección Sub 14, eliminada en la tercera fase de la Liga de Desarrollo, y perdió con un combinado tandilense Sub 16 por 2 a 1. Los goles ganadores los anotaron Fiamma Ulvedall y Marina More mientras que Morena Soler anotó para AFFEBA. Las más pequeñas que viajaron a Tandil fueron Soler, Yesica Piñero, Victoria Cainero, Morena Cuello, Génesis Moreno, Giuliana del Río, Julia Durazzi, Morena Barraza, Celeste Cebeyra, Belén Pessina, Fiama Coronel, Collado, Cuenca, Candela Luna, Alba Chávez, Miqueo, Melina Osores, Luna Miguel y Micaela Oroño.

La actividad en el predio del club Excursionistas de Tandil, que tuvo un buen marco de público durante toda la jornada, había comenzado con un empate sin goles entre la Escuela de Fútbol Femenino Claudio Casero y la Reserva B de Juventud 0.