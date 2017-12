Emotiva despedida a los concejales con mandato cumplido: todas las imágenes

Este lunes en el Concejo Deliberante, se realizó la sesión pública especial en la cual se llevó adelante la ceremonia de entrega de medallas a los concejales con mandato cumplido (CMC) correspondiente al período legislativo 2013-2017.

En la ocasión, recibieron sus medallas por la finalización de mandato Eduardo Abud (UCR), Javier Alconada Zambosco (Agrupación Atlántica), el actual intendente Carlos Arroyo (Agrupación Atlántica), Cristian Azcona (Frente Renovador), Vilma Baragiola (UCR), Cristina Coria (UCR), Lucas Fiorini (Crear), Alejandro Ferro (AM), Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana), Nicolás Maiorano (UCR), Gonzalo Quevedo (UCR), Daniel Rodríguez (Unidad Ciudadana), Héctor Rosso (Frente Renovador) y Federico Santalla (Agrupación Atlántica). Asimismo, se vivió un momento muy emotivo cuando los familiares del concejal fallecido, José Cano, recibieron la medalla correspondiente.

En declaraciones a 0223, el massista Azcona manifestó que “hago un balance positivo. Fue una experiencia rica y saludable con un compromiso con la ciudad de Mar del Plata”. “El momento más destacado fue cuando construimos el Frente Renovador en el Concejo Deliberante. Fue importante. Hemos trabajo en múltiples expedientes”, remarcó.

Por su parte, el flamante senador provincial de Cambiemos, Lucas Fiorini, sostuvo que “estoy muy contento. El balance lo tiene que evaluar la gente pero creo que es positivo. Trabajé honestamente y con todas las capacidad que pude cerca del vecino”. “Tuve protagonismo en varias cuestiones. Siempre trabajamos para el cambio. Tengo la conciencia tranquila, tuvimos buenos resultados”, subrayó.

Para finalizar, el pultista Alejandro Ferro afirmó que “estoy muy contento aunque me quedó pendiente el proyecto del Fondo del Conurbano. La iniciativa avanza en la Provincia pero no en el municipio, esperemos que se pongan a trabajar”. “Hoy ya me puse un nuevo guardapolvo blanco y arranqué otra vez mi tarea en el Hospital Interzonal”, reveló.