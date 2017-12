Magnolia actuará gratis y a beneficio en el Teatro Colón

¿Una banda que toca temas propios y de artistas tan eclécticos como Spinetta, Zappa, Snarky Puppy, David Sylvian, jazz, progresivo? Si. Existe: se llama Magnolia y cierra un 2017 con un show gratis y a beneficio en el Teatro Colón.



Magnolia apuesta a tres cosas: el trabajo, el arte y la llegada social ya que además de no dejar de tocar seguido (lo demuestran sus 100 conciertos en 5 años), están experimentando hace meses con presentaciones gratuitas, con sponsors que puedan saldar los costos y asi permitir que el público pueda arrimarse sin necesidad de pensar en un costo alto para este tipo de eventos.



En esta ocasión, proponen una actuación con banda completa, que ya cumplió 2 años de estable y la visita de socios fundadores que tocaron en la primera presentación, en noviembre de 2012 en el mismo escenario. Hablamos de artistas de la talla de Leo Poletto, Alejandro Suarez (Purple Nights), Sergio Mileo y Javier Furlan, todos ellos presentes en el debut y con el regreso de varios ex miembros como la sección de caños de los inicios y también algún invitado nuevo como el histórico guitarrista de Mala Sangre Pablo Parisi.



Fabián Spampinato, bajista, fundador y coordinador de Magnolia, adelanta que tocarán "Ride" de David Sylvian, el primer tema que sonó en la banda y que no lo tocan desde entonces, probarán con una rareza de Spinetta, como el tema "Love once, love twice, then: love again", que está incluido en el álbum que el lider de Almendra grabó en Estados Unidos con una producción a gran escala. Dicho disco, "Only love can sustain" (Solo el amor puede sostener) es una rara avis en la carrera del Flaco y Magnolia apuesta a hacer sonar esas melodías que otras agrupaciones, por desconocimiento o por olvido, no recrean... no faltarán creaciones propias, canciones vintage debutantes (como "Gaucho", el hermoso y complejo tema que dio nombre a un disco emblemático de Steely Dan y nuevas obras de nóveles artistas.



Magnolia es Ornella D'Angi y Judith Morales en voces, Gabriel Bibiloni en voz, piano y Rhodes, Lucas Padilla en MiniMoog, Hammond y Mellotron, Sergio Mileo en percusión, Alvaro Wlasic en guitarra, Jeremias Scoccimarro en batería y Fabián Spampinato en bajo.

Invitados: Leo Poletto en voz y guitarra, Alejandro Suarez y Pablo Parisi en guitarra, Javier Furlan en batería, Roberto Pizola y Nicolás Palladino en trompetas y flughelhorn, Federico Lera y Facundo Rozzi en saxos y Nicolás Buigues en trombón.



MAGNOLIA

Viernes 15 de diciembre 20.30 hs en el Teatro Colón.

Entrada: libre y gratuita. El que pueda colaborar con la Fundación San Cayetano con un alimento no perecedero, bienvenido!



Evento en facebook: https://www.facebook.com/ events/494242484310090/