Familiares del Repunte le llevaron un “recuerdo” al jefe saliente de la Prefectura Mar del Plata

Un grupo de familiares de los tripulantes del Repunte, el buque hundido en junio de este año en la zona de Rawson, se hizo presente este lunes en la Prefectura Naval de Mar del Plata y le entregó una imagen con el rostro de todas las víctimas del hundimiento a Gustavo Campanini, quien hoy dejó el cargo de titular de la sede local de la fuerza y fue reemplazado por Raúl Gabriel Rodríguez. "Para que recuerde que los actos tienen consecuencia y que no se olvide lo que pasó el 17 de junio", señalaron.

El buque fresquero “Repunte” se hundió el 17 de junio a 36 millas náuticas (aproximadamente 66 kilómetros) al norte de la costa de Rawson. Tenía a bordo 12 tripulantes, de las cuales dos fueron hallados con vida, tres fallecidos y siete aún continúan desaparecidos.

"Nosotros pedimos que cada funcionario del Estado realice su rol con responsabilidad, esmero y ética. Además de los cambios profundos que se tienen que dar en la industria pesquera también tienen que venir acompañados de cambios en el Estado. La Prefectura forma parte de eso y también tiene que examinar sus practicas", remarcaron los familiares a través de un comunicado.

"Desde que el capitán mandó el pedido de auxilio hasta que llegó el helicóptero pasaron casi cinco horas. Cuántos más se podrían haber salvado, cuántos cuerpos más se podrían haber rescatado si ese helicóptero llegaba a tiempo, nunca lo sabremos porque a ellos no les dieron ninguna oportunidad, los dejaron solos en el medio del mar y hasta el día siguiente no mandaron ningún barco de Prefectura a la zona. Se excusaban por el mal tiempo, eso vimos que es mentira porque cuando salieron a rescatar a los submarinistas salieron con una tormenta tremenda y no importaron las olas ni el viento", reclamaron los familiares.

"Por qué unos sí y otros no. Por qué diez tripulantes no valieron lo suficiente para salir a buscarlos. Son preguntas que alguien nos tendrá que responder a los familiares del Repunte. #NingunHundimientoMas", agregaron.