Excarcelaron al acusado de fracturarle el cráneo a su hija de cuatro meses

Al considerar que no había elementos suficientes para imputarle el hecho investigado, la Cámara de Apelaciones y Garantías dispuso la excarcelación del hombre de 30 años acusado de fracturarle el cráneo a su beba de cuatro meses y que había sido detenido a mediados del mes pasado. Más allá de la continuidad de la investigación a cargo del fiscal Fernando Castro, la Justicia de Familia dispuso que la beba –que se recuperó favorablemente de las heridas recibidas- no regrese momentáneamente con ninguno de sus progenitores.

Imputado del delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo, Miguel Agustín Liñares estuvo detenido dieciocho días en la Unidad Penal 44 de Batán hasta que se confirmó la excarcelación tras la apelación que presentó su abogado. “Fue una detención prematura y tuvimos a una persona inocente detenida que sufrió un montón de lesiones en el penal por una acusación que no era verdad”, dijo el profesional Martín Bernat a 0223.

Para el defensor de Liñares, en la resolución de la jueza de Garantías Lucrecia Bustos que había confirmado la detención nunca se habló de autoría, sino solamente de la materialidad de los hechos. “Mi cliente no vivía con la beba, hacía un mes que no podía verla y horas después que se la entregara la abuela materna y apenas observó que no estaba bien llamó al 911 y posteriormente la llevó al hospital. Él es el principal interesado en conocer que fue lo que sucedió”, agregó.

En los próximos días el fiscal podría tomarle una nueva declaración al aún imputado para sumarla a las testimoniales que brindarán otros de los profesionales que atendieron a la beba durante su internación. Según los datos a los que tuvo acceso este medio, uno de los médicos sostuvo que no podía precisarse si las heridas de la víctima eran del día de ingreso al hospital -28 de octubre- o anteriores.

La beba había ingresado en grave estado con un cuadro de cefalohematoma en región parietal, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural y hemorragias retinianas. Tras ser estabilizada rápidamente y operada de urgencia, tuvo una lenta evolución y permanece internada. Al menos de manera provisoria y hasta que se resuelva la investigación, la menor no regresará al hogar materno.