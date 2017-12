Círculo y Kimberley, una final de otra categoría

En un día atípico, con mucho calor pero un gran marco de público en los dos estadios, se jugaron las revanchas de las semifinales del Torneo "Alejandro Giuntini" y, los que habían sacado ventaja en la ida, terminaron sacando un pasaje a la final, lógico si se tienen en cuenta los planteles que presentaron. En la Villa de Alvarado, el "torito" no pudo hacer nada frente a Kimberley que no le tuvo contemplaciones, lo goleó 4 a 0 (global 6 a 0) y sigue camino a ser el máximo ganador de Mar del Plata. Por su parte,en el "Mario Della Torre", Nación buscó por todos lados pero no pudo conseguir el tanto que estirara la definición a los penales y Circulo Deportivo aguantó el 1 a 0 en Otamendi para tener su boleto a la definición. Ahora, los dos representantes del Federal B, en un "clásico" caliente de los últimos años, se verán las caras primero en el "José Alberto Valle" y luego en el "Guillermo Trama".

Resultados

Alvarado 0 (0) - Kimberley 4 (6)

Nación 0 (0) - Círculo Deportivo 0 (1)