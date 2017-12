Orsanic observa jugadores en Once Unidos

Dio comienzo en las canchas del Club Once Unidos el testeo de jovenes jugadores de tenis de la zona coordinado por la Asociación Argentina de esta disciplina. Chicos sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 pertenecientes a las federaciones Atlántica, Bahiense, Centro y Cuenca del Salado durante las jornadas de martes y miércoles trabajan con Daniel Orsanic y un calificado staff de colaboradores.

La ceremonia de apertura estuvo compuesta por el Vice Presidente de la entidad Eduardo Gersini, el Profesor Hernán Cortéz (coordinador del tenis de Once Unidos), el Presidente de la FAT Daniel Larreina, la referente del tenis marplatense femenino Bettina Fulco y los profesores de la AAT Alejandra Tellechea, Ignacio Asenzo, Alberto Osete y obviamente Orsanic a cargo de esta evaluación.

La actividad continuará este miércoles desde la mañana y desde las 17 se llevará a cabo una charla destinada a padres, dirigentes y entrenadores.