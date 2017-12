Vecinos del sur furiosos con el Presupuesto 2018: habrá menos plata que en 2017 para la Delegación Puerto

El temporal del viernes último dejó delicadas consecuencias para numerosos barrios de Mar del Plata, que nuevamente sufrieron las inclemencias del tiempo como ha ocurrido a lo largo de todo el presente año. La lluvia que volvió a inundar diversas zonas, en paralelo al polémico Presupuesto, terminó por crispar los ánimos, particularmente, de los residentes del sur de la ciudad, que se reunieron con el director de la Delegación Municipal del Puerto y se llevaron la peor de las noticias.

En diálogo con 0223, Daniel Machado, titular de la sociedad de fomento del barrio Jardín de Peralta Ramos, denunció que la intención del Ejecutivo es otorgarle a esa dependencia del Estado comunal “800 mil pesos para todo el año 2018”.

“Mientras algunos dirigentes con años en esto se pelean por un puesto con buenas remuneraciones, nosotros insistimos en que los problemas persistirán en una delegación que tiene 34 barrios a su cargo, solicita un presupuesto de $28 millones de pesos -lo cual de por sí es muy poco- y se le ofrece sólo 800 mil”, detalló el vecinalista.

Machado recordó además que para este 2017 “se destinó 1 millón de pesos para toda la zona, es decir que ahora quieren destinar 200 mil pesos menos. Por si fuera poco, el dinero programado para este año, al terminar el verano, ya se había gastado”, sentenció notoriamente preocupado por el porvenir.

Para el fomentista, las discusiones y reuniones que han tenido con los funcionarios de la Delegación Municipal del Puerto ya no tienen sentido. “Ellos estuvieron con el secretario de Hacienda, donde le pidieron un presupuesto de entre 28 y 30 millones para atender a los 34 barrios. Y la comuna ofreció esos 800 mil pesos. Si se rompe una pala, o un camión, o una rueda de un camión, en poco tiempo no se va a poder hacer nada. La indignación nuestra es tener que salir a discutir con un delegado que no tiene presupuesto. Más allá de la incompetencia que pueda haber, no hay lugar para atender nuestros reclamos si el gobierno no destina el dinero necesario”, exclamó Machado.

A fin de representar la magnitud de los problemas con cada lluvia, el presidente de la sociedad de fomento graficó que “en el sur de la ciudad hay un 35% de calles asfaltadas y el resto son de granza” y evidenció su malestar por “la falta de voluntad política”.