Cioffi festejó en casa

Federico Cioffi se quedó con la última fecha del calendario argentino de squash disputada en el Club Casal. Superó 3-1 en la final al capitalino Ignacio Gutierrez Keen. Se destaca la labor de la cordobesa Camila Grasso quien se alzó con la primera damas al vencer a la salteña Lorena Pascuzzi.

Cioffi ganó su pleito ante un difícil Gutierrez Keen en base a un despliegue físico frenético, moviéndolo en las cuatro esquinas del “Ricardo Roude”. Escasas diferencias en un duelo de jugadores que durante el año mantuvieron una dura porfía para ingresar a los planteles nacionales. Buena técnica de ambos y la diferencia que Cioffi sacó en el aspecto físico marcaron el desnivel.

Resultados finales

-Segunda damas: Adriana Davico (Bs As) venció 3-0 a Paola Serdá (MdP)

-Primera damas: Camila Grasso (Córdoba) le ganó 3-0 a Lorena Pascuzzi (Salta)

-Sexta: Fabián Ilc (Bs As) superó 3-2 a Lucas Motta (MdP)

-Quinta: José Kersner (MdP) le ganó 3-0 a Cesar Fiorda (Mdp)

-Cuarta: Juan Groh (Bs As) 3-2 a José Kersner (MdP)

-Tercera: Juan Groh (Bs As) ganó por w.0 a Cristian Blanda (Salta)

-Segunda: Federico Shutt (Mendoza) ganó 3-0 a Joaquín Pena Blair (Bs As)

-Intermedia: Javier Gutierrez Keen 3-2 a Félix Fernandez Riestra (Mendoza) (ganador anual)

-Primera: Federico Cioffi (Mdp) 3-1 en 45’ a Ignacio Gutierrez Keen (Bs As) (11-9,8-11,11-4,11-9)