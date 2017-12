Sofía Badié dejó la presidencia del Consejo Escolar: "Prefiero recorrer escuelas"

Hace ocho meses atrás, cuando Amalia Rey dio un paso al costado de la presidencia del Consejo Escolar por problemas de salud, Sofía Badié tomó las riendas del organismo provincial. Sin embargo, su mandato terminó en las últimas horas, por decisión propia y fue reemplazada por Ricardo Senatore. “Fueron ocho meses, aunque a veces siento que fue mucho más tiempo”, reconoció este miércoles en diálogo con 0223.

Tras aclarar que volvió a ocupar su cargo como consejera y que no tuvo ninguna oferta del gobierno para sumarse al gabinete municipal, dijo, a modo de balance, que los últimos fueron meses intensos. “La problemática climática que fue fuerte: llovió en pocos meses lo que tiene que llover en un año, tuvimos problemas de robos en las escuelas, amenazas de bombas”, enumeró.

“Estos problemas –explicó- pusieron en evidencia que había cosas que mejorar, de hecho lo hicimos, trabajamos en forma conjunta con organismos del estado, pudimos trabajar en equipo”.

En esa línea, dijo estar “muy agradecida” con el jefe de la Policía Distrital, que garantizó que las escuelas estuvieran “custodiadas, vigiladas durante las 24 horas”.

En materia de infraestructura, Badié repasó que se trabajó en "un frente amplio de obras millonarias" y mencionó el caso de la Técnica 1 del Puerto, " en donde se invirtieron 5 millones de pesos". "También se realizan obras por 7 millones de pesos en las escuelas 502 y 514", agregó.

A su vez, contó que "se compraron calefactores y calderas; se trabajó intensamente con el servicio alimentario y se destinaron 800 mil pesos en el fondo de equipamiento". También agregó que con el dinero recibido en concepto de financiamiento educativo se ejecutaron "18 obras que fueron realizadas por el Emsur".

Por último, respecto de los motivos que la llevaron a alejarse de la presidencia del Consejo, explicó: “Es un cargo muy administrativo y a mi me gusta el trabajo en lugares, ir a las escuelas, acompañar a los directores como lo hice cuando estaba en el Servicio Alimentario. Siento que tengo una esencia natural de estar en los lugares, recorrer, caminar y eso no lo estaba pudiendo hacer, lo cual me provocaba una sensación de impotencia”. “Creo que hay que saber correrse y darle la posibilidad a otras personas que lo pueden hacer mejor que uno”, definió.