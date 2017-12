Arroyo celebró la baja de la desocupación: "Si esto no es gestión, qué es gestión"

Según el Indec, durante el tercer trimestre de 2017 la tasa de desempleo en Mar del Plata bajó tres puntos con respecto al mismo período del año pasado, y el intendente Carlos Arroyo no ocultó su satisfacción ante los nuevos números.

"En un año hemos generado 15 mil empleos más, es para aquellos que nos criticaron y que decían que no había gestión. Bueno, yo les muestro esto para que lo vean por televisión: si esto no es gestión, qué es gestión", dijo, efusivo, durante la inauguración de Easy, que este miércoles abrió sus puertas en Monseñor Zabala y Della Paolera.

"Hoy, esta realidad nos marca un ayer y un futuro, este es el futuro. Aquí, ya por empezar, 150 personas encontraron una fuente laboral. Pero hay algo más: hay una imagen distinta de ciudad, una proyección de futuro; es lo más nuevo en el mejor lugar", destacó durante el acto de apertura del local.

En la oportunidad, también aprovechó para enviarle un mensaje a los sectores que cuestionaron el desembarco de Easy en Mar del Plata. "En su momento nos criticaron. Sabemos que los intereses del pasado hicieron lo imposible porque esto no se cumpliera, porque esto no llegara a ser una realidad. Hubo muchos intereses concentrados que me atacaron, que pelearon, que me discutieron e hicieron una política absolutamente negativa para los intereses de Mar del Plata. Pero yo soy marplatense y quiero lo mejor para mi ciudad", aseveró.

Y reparó en que "esta obra es algo admirable" y "también es admirable la prolijidad con la que se ha hecho".