Detenido por el crimen de su hijastro fue condenado en otra causa por abuso sexual

Un sujeto acusado de violar a su pareja fue condenado a cinco años y diez meses de prisión tras la realización de un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. Una de las singularidades del caso es que tanto el imputado y la víctima fueron detenidos hace dos semanas acusados de matar al bebé de la mujer cuando eran pareja en enero de 2013.

Lucas Álvarez fue hallado autor de los delitos de daño, violación de domicilio y lesiones leves, amenazas agravadas, lesiones leves agravadas y abuso sexual agravado por sometimiento sexual gravemente ultrajante, mediando concurso real entre todos los hechos ocurridos el pasado 3 de enero de este año.

Para el juez Fabián Riquert la autoría del imputado quedó debidamente probada a partir del testimonio de las víctimas, de las actuaciones policiales y de los elementos incorporados a la instrucción penal preparatoria. . "La hipótesis defensista no se encuentra corroborada con la prueba producida, ni con los dichos de su defendido, ya que no ha declarado durante la investigación, sostuvo.

Álvarez y D.A.T. mantuvieron una conflictiva relación -con momentos de convivencia y separación- que incluyó varias denuncias por violencia de género hasta noviembre de 2016. Un mes más tarde la mujer radicó una denuncia luego de que el imputado la agrediera fisicamente en la vivienda que compartían en el barrio Las Lilas y el 28 de diciembre la Justicia ordenó una restricción de acercamiento.

"Voy a estar preso pero vos en un cajón"

Seis días después de la medida judicial, Álvarez se acercó al nuevo domicilio de la mujer en Moreno al 12.400, rompió la puerta de entrada e ingresó a la finca. Una vez en el interior rompió el botón antipánico que se le había entregado, varios muebles de la casa y con el pico de una botella hirió en la mano al sujeto que la acompañaba.

Una vez que el herido -identificado como Maximiliano Rubén Melo- se fue del lugar para ser atendido del corte, el imputado le arrancó la ropa a la víctima, la tomó de sus cabellos, le pegó y la arrojó al suelo. Tras amenazarla con prenderla fuego y escupirla, la tiró sobre la cama y abuso sexualmente de ella, antes de presionarle el rostro contra un colchón.

La mujer hizo un pormenorizado relato de las amenazas e insultos que Álvarez profería durante el ataque. Antes de ser detenido por personal de la policía local que concurrió al inmueble, le dijo que podría quedar preso, pero que ella iba a estar en un cajón.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado sostuvo que el relato de la víctima no tuvo autocontradicciones, tanto al realizar la denuncia como en el juicio. "No noté a la víctima con odio o animosidad respecto al acusado, incluso lo consideró como un buen padre. Por su parte, los defensores no han indicado contradicciones u omisiones con relación a su declaración", sostuvo.

Riquert rechazó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal; consideró como atenuanes la historia vital de consumo del acusado de las que hablan las pericias psicológicas y socio ambiental agregadas en el expediente y la "excelentísima relación con sus hijos" y calificó como agravante la extensión del daño contra la mujer.

Tras calificar a los hechos como daño, violación de domicilio y lesiones leves -por el ataque a Melo- y amenazas agravadas, lesiones leves agravadas y abuso sexual agravado por sometimiento sexual gravemente ultrajante, se condenó a Álvarez a cinco años y diez meses de prisión. De manera provisoria, el vencimiento de la pena impuesta va a operar el 2 de noviembre de 2022.

Más allá de que en este debate estuvieron en lados opuestos, Álvarez y la mujer siguen imputados del delito de homicidio agravado por el vínculo en la causa que estuvo más de tres años demorada en la Justicia.