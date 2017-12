A Affeba lo madrugaron y se quedó sin final

Un gol en contra en el amanecer del partido, la lesión de una jugadora clave y la mayor potencia física y velocidad del rival despertaron del sueño de meterse en la final de la Liga de Desarrollo de la Confederación Sudamericana a la Selección Sub 16 del fútbol femenino de Mar del Plata. El combinado de AFFEBA cayó contra Gauchitos Pilarica por 1 a 0 y el sábado a las 9 en La Quemita buscará el premio del tercer puesto frente a Platense, equipo al que derrotó 2 a 1 en el Minella en la fase anterior.

Cuando los equipos recién se estaban acomodando, Zoraida Leguizamón (la figura de las de Pilar) aprovechó un error en la salida y clavó la pelota abajo junto al palo derecho para poner el 1 a 0 a los 4 minutos. AFFEBA sufría un gol tempranero y debía afrontar una situación inédita: arrancar perdiendo. Para colmo de males, una de las piezas importantes del andamiaje ofensivo debió dejar la cancha a los 10´. La oriunda de Miramar pisó mal en una acción en soledad y se esguinzó el tobillo izquierdo. Cristian Rodríguez, el entrenador, mandó a la cancha a Ximena Goffredo para jugar de lateral derecha y armar una línea de cuatro en defensa resignando peso ofensivo.

A los 16´ llegó una aproximación de AFFEBA con un remate de Sofía Durazzi que controló bien Florencia Tappia. El equipo "Rojo" no estuvo preciso y rápido para poder saltear la presión del rival. Por primera vez en el torneo, un equipo le quitó la tenencia y lo obligó a jugar lejos del arco y desprolijo. Con buena presión, mayor poderío físico y velocidad, Gauchitos Pilarica casi no sufrió. Ainara Rincón, sobre los 27´, probó con un tiro libre que se fue por encima del arco.

AFFEBA estuvo incómodo en el primer tiempo. Tuvo viento en contra y sin poder prevalecer en el uno contra uno, no logró desplegar su juego ante un rival que tiene mayor roce ya que todos los fines de semana varias de sus jugadoras participan de Real Pilar en la Primera B donde son escoltas y están cerca del ascenso. Al entrar en la recta final, la suerte le jugó una buena pasada al combinado de jugadoras de Mar del Plata, Batán y Miramar. A los 35´ Leguizamón tiró un córner envenenado que ninguna compañera pudo empujar. La pelota dio en el palo y fue rechazada por Layla Madarieta.

Para el segundo tiempo, con la ayuda del viento, el equipo mejoró de Rodríguez y se posicionó en campo rival. Sin ser una tromba, tuvo la virtud de cambiar el libreto e intentar complicar por otras vías. Así al minuto llegó un tiro libre de Schwencke que pegó en el travesaño. Al no poder gambetear ni lastimar por los costados, intentó con envíos aéreos y así le generó varios sustos a un equipo que venía de golear a todos los rivales en las llaves anteriores y que ahora lucía incómodo más allá de no sufrir demasiado.

Leguizamón, con su pegada, casi mete otro gol con un lanzamiento de córner venenoso a los 6 minutos, luego a los 26´ volvió a generar peligro y a los 39´ estuvo cerca de convertir Melina Ortega tras asistencia de la talentosa "Sori". Mientras tanto, con el orgullo por las nubes y una actitud destacable, las pibas de AFFEBA intentaron atacar. A pesar de chocar una y otra vez contra la buena defensa de Gauchitos, no se rindieron. Con algunos centro complicaron y la última clara llegó por intermedio de Durazzi, quien durante todo el partido tuvo que bajar mucho para recibir y a los 43´ se armó una jugada individual cuyo remate final salió cerca del palo izquierdo.

Con el pitazo final de Gisela Bosso, la tristeza y la desilusión se apoderó de todas las jugadoras de AFFEBA, que tenían mucha confianza en poder jugar la final pero que fueron superadas por su rival en la semi, más allá de que en el resultado estuvieran siempre a un gol.

Será tiempo de recuperarse anímicamente para intentar llevarse el importante premio que significa quedar entre los tres mejores equipos del país y además ratificar que el gran rendimiento en el Minella contra Platense (triunfo 2 a 1 con un gran primer tiempo) no fue casualidad.