Impulsarán juicio político contra Patricia Bullrich por la represión en el Congreso

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anticipó que los legisladores de su partido presentarán un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la "brutal represión" a manifestantes en las inmediaciones del Congreso.

"La represión que se vivió fue brutal y no se puede mirar para el costado. Graciela Camaño presentará un pedido de juicio político contra Patricia Bullrich por la criminalidad de los actos" por parte de las fuerzas de seguridad en torno al Congreso, afirmó Massa.

En declaraciones televisivas, el exdiputado indicó que también hubo una "sucesión de errores en las instrucciones a las fuerzas armadas y de seguridad".

"Espero que la ley no salga por decreto porque afectaría a miles de jubilados que no llegan a fin de mes. Esto se tiene que resolver dialogando y no con el látigo y la chequera", agregó Massa.

Para el dirigente opositor, lo ocurrido en torno a la reforma previsional "nos deja una herida a todos los argentinos" ya que "la violencia que vivimos nos recuerda lo peor y no nos lleva a ningún lado".

"Hay que escuchar, dialogar y buscar un consenso", dijo Massa, quien ratificó: "Esto es un recorte a los jubilados, no una reforma previsional. Acá lo que se quiere hacer es sacar las pensiones y las asignaciones universales para pagarle a las provincias".

Además un grupo de diputados de la oposición instaron varias denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por supuestas responsabilidades en el operativo que culminó con la represión en inmediaciones del Congreso Nacional y que terminó con más de 40 detenidos.

Una de las denuncias la hicieron los diputados Agustín Rossi, Martín Doñate y Rodolfo Thailade: "algunos diputados de nuestro bloque FPV, como de otros, nos encontrábamos afuera del Congreso siendo víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por Bulllrich".

Incluso, denunciaron que la diputada Mayra Mendoza "fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad", pues le tiraron gas pimienta en el rostro, y lo mismo acusaron respecto a Horacio Pietragalla y Juan Manuel Huss.

Esa denuncia por los delitos de atentado agravado a mano armada recayó en el juzgado de María Servini de Cubría.

Por su parte, la diputada Victoria Donda hizo una denuncia similar pero sólo contra Bullrich, y la presentación recayó en el juzgado federal de Sergio Torres por los delitos de abuso de autoridad y lesiones agravadas.