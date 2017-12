Afirman que el nuevo código de publicidad “generó un crecimiento del 2000%”

En mayo pasado el Municipio de General Pueyrredon presentó en Capital Federal el nuevo código de publicidad, que a diferencia de la polémica norma establecido por la administración de Gustavo Pulti, pretendía atraer mayores inversiones.

De cara a la temporada, 0223 consultó al empresario publicitario Marcelo Graziani, que consideró como “muy positiva” la nueva reglamentación y que permitió que el rubro "tenga un crecimiento del 2000%”.

"Antes del Código de Publicidad de Pulti teníamos 20 empleados, después quedaron 2 y ahora tenemos 12 empleados"

“Estamos mejor a lo que era el Código de Pulti, porque ahora podemos trabajar y antes no. Los cambios fueron buenos, no son del todo satisfactorios como hubiéramos querido pero nos permiten trabajar muy bien. Antes del Código de Publicidad de Pulti teníamos 20 empleados, después quedaron 2 y ahora tenemos 12 empleados y estamos con vistas de contratar más personal por la temporada”, señaló el empresario.

En ese contexto, Graziani recordó que el viejo código de publicidad tenía una zona de exclusión delimitado por las avenidas Champagnat, Juan B. Justo y Constitución, "donde no se podían poner carteles".

“Ahora la publicidad se puede poner en cualquier lado, tipo séxtuple -afiches de 4,40 metros por 2,20 metros-.. Y también hubo modificaciones en la reglamentación de las grandes estructuras porque antes no podíamos trabajar. Hubo un cambio importante, diría de un crecimiento del 2000%”, estimó.

En relación a las marquesinas de los comercios de la ciudad, Graziani dijo que por el momento, este cambio en las reglas de juego aún es mirado con desconfianza por los comerciantes, sobre todo de la peatonal San Martín y la calle Rivadavia.

“El comerciante está reticente porque una marquesina no es barata. He estado en reuniones y me dicen `yo me gasto 50 mil pesos y viene otro intendente y me lo corta´. Y lo mismo nos está costando vender en Buenos Aires, porque algunos nos dicen `yo invierto en Mar del Plata de manera anual y me lo cortan´. Entonces tenemos que convencerlos y decirles que mientras dure este gobierno, van a estar estas reglas. No resulta fácil”, evaluó.