Evitable: la primera final se suspendió demasiado tarde

Juan Cruz Pampín no tomó la decisión inevitable antes de tiempo y el clima, como era sabido, le jugó una mala pasada. (Foto:Diego Berrutti)

Durante la temporada se han suspendido fechas por lluviecitas, por tormentas menores o canchas abnegadas de días antes. En la final, el partido que tenés que mostrar, no toman decisiones, le pasan la responsabilidad a un juez que no se animó a hacer lo que correspondía y Kimberley y Circulo Deportivo salieron a jugar, con lluvia, con alerta meteorológica, con amenaza de tormenta eléctrica. ¿Para qué? Para nada. Iban 1 a 1, se suspendió a los 44' de la primera parte y se completará el martes. Una lástima, se rompe la cancha, se pone en riesgo la integridad de los jugadores, fue mucha menos gente que la que iría un día normal y hasta familiares de los futbolistas eligieron no ir para resguardarse. Una lástima.