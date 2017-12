Daniel Orsanic: "El título de la Davis sigue vigente en el público a pesar de perder la categoría"

Un año atrás, Daniel Orsanic comandó un logro histórico para el deporte nacional y en especial el tenis: Argentina se consagró campeón de la Copa Davis al superar a Croacia como visitante en Zagreb. El 2017 tuvo la contra cara de la pérdida de la categoría, que no tuvo a sus principales figuras. Sin embargo, el capitán que por estas horas busca definir su continuidad al frente del equipo, siente que aquel título "sigue vigente, la gente lo sigue reconociendo", manifestó en diálogo con 0223, a la vez que consideró que el tenis argentino "está en un gran momento".

Entre tantos reconocimientos, el lunes pasado el exdoblista recibió un premio Lobo de Mar en nuestra ciudad, en una estadía que se extendió hasta el miércoles para observar jugadores de las categorías Sub 10 a Sub 18 de la zona en el club Once Unidos, bajo la gestión de la Asociación Argentina de Tenis. En la ceremonia realizada en el Costa Galana, Orsanic charló con 0223: "Estoy muy agradecido por la invitación a la ciudad y mucho más por la mención hacia el título de la Davis. Estamos en una visita regional donde convocamos a los mejores jugadores junior desde Sub 10 a Sub 18, de la zona, con el objetivo de trabajar un par de días con ellos, con sus entrenadores y profes, charlando con los padres también, mostrándoles nuestro punto de vista desde qué lado ayudan y cuál perjudican. Buscando aportar desde la Asociación nuestro conocimiento para optimizar la evolución y el crecimiento de los chicos", sostuvo en el inicio.

Daniel Orsanic espera comenzar su cuarto año al frente del equipo nacional de la Copa Davis. Fue semifinalista en 2015, campeón en 2016 y descendió a la zona americana este año.

-Está todo dado para que usted siga en el equipo de Copa Davis...

-Estoy tratando de definirlo en estas semanas con Mariano Hood. Hemos hablado con la mayoría de los jugadores, la respuesta es buena. Pero más allá de lo que digan ellos, que para mí es lo más importante, también hay otros factores que serán importantes charlar con la dirigencia para que se encare bien el 2018.

Argentina jugará por Copa Davis en abril, por la zona americana, ante el ganador de Chile y Ecuador.

-Entre esos factores, ¿está el trabajo a futuro del tenis nacional?

-En cuanto al área de desarrollo y del trabajo con los chicos apuesto a un proyecto a largo plazo. Hace 4 años que estoy pero busco continuar en esa función. Tengo el aval de los dirigentes actuales, mucha confianza en la manera que están trabajando y en las mejoras que se van a introducir. Creo que podemos tener buenas temporadas por delante. Hemos tenido en estos años triunfos históricos a nivel junior también, que yo tiendo a relativizarlos porque es parte del crecimiento, y el objetivo principal es que lleguen maduros al circuito profesional.

-Eso a veces confunde...

-Sí, pero también generan entusiasmo en los chicos y en los que lo siguen y son importantes.

-Después de la Davis ganada tocó la pérdida de la categoría. Impactó el contraste, ¿pero se puede considerar entendible?, ¿qué análisis realizó?

-No siento que por haber ganado la Copa Davis hayamos tocado el cielo con las malos, ni siento que haya sido dramático que hayamos bajado de categoría en la zona americana. Siempre responde a distintos factores. A mí me gusta simplificar las cosas. Creo que en parte por eso los jugadores se han sentido cómodos, a gusto, y han logrado el mayor triunfo por equipos de la historia del tenis argentino. Pero también es muy entendible que después de dicho logro, los jugadores hayan priorizado el calendario después de un desgaste tan grande. Hemos tenido lesiones como el caso de Schwartzman al principio del año, Delbonis toda la temporada, son bajas importantes sumado a la prioridad que otros jugadores le dieron al circuito. Es lógico que haya mermado la calidad del equipo. Pero Argentina sea que juegue en la zona americana o el Grupo mundial genera mucha ilusión, en cada uno de los jugadores que nos representan y la gente que nos siguen. Sea quien sea el capitán y quien juegue en 2018, Argentina va a estar siempre en los primeros lugares.

Es muy entendible que después de haber ganado la Davis, los jugadores hayan priorizado el calendario tras un desgaste muy grande.

-Después de años exitosos de la llamada "Legión", acostumbrados a que salieran jugadores de alto ránking. ¿Este proyecto a largo plazo está destinado a recuperar esa dinastía de jugadores?

-Hemos tenido generaciones en las cuales el número uno de Argentina era Hernán Gumy, que era 70 del mundo. Obviamente, tuvimos luego tres top ten con la Legión, pero no toda nuestra historia fue así. Tuvimos épocas con Mancini (Alberto), Perez Roldán (Guillermo), Davin (Franco), pero no teníamos tantos jugadores metidos. Hoy por hoy tenemos muy vigente a Del Potro, cerca de los top ten, un jugador joven como Schwartzman dentro de los 30, jugadores con mucho por dar como Mayer, Delbonis, Pella. Estamos en un buen momento del tenis argentino. Después, jugadores jóvenes que están teniendo buenos resultados a nivel junior, pero tendrán que hacer su transición al profesionalismo y ver cómo les va. Pero nosotros los vamos a estar acompañando para que lleguen a su madurez de la mejor manera posible, que siempre tengamos buenos recambios y representantes.

-¿Resultaría imposible un retorno de Del Potro en alguna instancia?

-Él ha dicho que ya había cumplido su ciclo y se iba a dedicar al circuito. Es súper entendible. Es el jugador de los cracks que hemos tenido, junto a Nalbandian quien más finales ha jugado, y creo que a Juan Martín hay que agradecerle por todo lo que ha brindado, las medallas olímpicas ganadas para Argentina. Hay que acompañarlo ya sea en un torneo o en Copa Davis. Tenemos que estar contentos, primero él mismo. Y a los que nos gusta el tenis, por tener a un representante como él en el circuito. Si juega la Davis o torneos...tenemos que estar felices igual.

-¿Le gustaría que esté cerca como referente aún sin jugar?

-Él está cerca, tengo buena comunicación con él, apoyó mucho todo este proyecto pero también finalmente ayudó a que se gane. Estuvo inactivo muchos años y es lógico que quiera recuperar ese terreno perdido y que anhele a estar entre los primeros.

-Se "futboliza" el resultado deportivo en Argentina, y esta pérdida de categoría tuvo muchas críticas hacia la Asociación de Tenis. ¿Sintió el contraste de los resultados u observó más respeto por el título conseguido?

-Sentimos todavía en muchos lugares que voy, que está vigente el título, más allá de haberse perdido la categoría. Nos siguen felicitando. La gente vio que se hizo todo de la misma manera, que se transmitió el mismo mensaje, de esfuerzo, respeto y aceptación por el que está al lado. No se dieron los resultados deportivos, pero hay mucha gente que lo ve. También está el exitista que cree que sos bueno o malo según el resultado. Pero la mayoría de la gente tiene sentido de común y agradeció el trabajo.