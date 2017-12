La voz de los jubilados sobre la reforma: "Es un gran retroceso"

En el marco de la protesta que diferentes agrupaciones políticas y sociales -entre ellas Votamos Luchar, Cooperativa A Trabajar y Movimiento Argentina Rebelde- llevan adelante este lunes por la mañana en la sede del Pami de Mar del Plata para manifestarse contra la reforma jubilatoria que desde el oficialismo buscan aprobar en el Congreso de la Nación; 0223 habló con quienes serían los más afectados por la medida: los jubilados.

"Para mí es un gran retroceso para todos los jubilados", dijo Susana, quien es jubilada por la provincia y su marido por la nación. "Es un gran retroceso para nosotros que ya somos jubilados y para los que se tienen que jubilar; todo es negativo", sostuvo la mujer y agregó sobre el bono compensatorio que se abonaría en marzo de 2018 y contempla valores desde $375 a $750 dependiendo si el destinatario es un jubilado con o sin moratoria: "Es vergonzoso, por única vez y en haberes tan bajos, es irrisoria la suma".

Para Alva la reforma sería "una gran macana". "Ya hoy no me alcanza la plata y tengo que comprar remedios", sostuvo la mujer; a quien se le sumó Elvira: "No me parece justa". Además, ambas criticaron el bono compensatorio que "apenas te alcanza para comprar unas cosas de Navidad y ni un solo remedio".

Ernesto también es jubilado y este lunes participó de la protesta que se realizó en la sede de Pami de Salta y Balcare. "No me es favorable y no me gusta, no está bien lo que hacen; no les da vergüenza dar $350 cuando de acá a tres meses ya ni existe por la inflación", reflexionó el hombre.

