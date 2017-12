Cadetes cerró el año con una presencia y un anuncio muy especial

La fiesta de fin de año de Cadetes, en el Complejo Sobremonte, transcurría con total normalidad, se compartía un gran momento entre la familia del club, con los chicos y los familiares disfrutando la última jornada de 2017. Hasta que los conductores del evento le dieron la bienvenida a Francisco Feuillassier que, tímido, subió al escenario, saludó, recibió una estruendosa ovación y se despidió con un "Vamos Cade" que muestra su amor por el club. A partir de ahí, ya no fue lo mismo, el mediocampista del Real Madrid fue el centro de atención y se sacó una y mil fotos con cada uno de los chicos que se lo solicitó.

Sin dudas, "Franchu" fue la gran atracción de una noche muy especial para Cadetes de San Martín, con la tradicional fiesta de fin de año que, en esta oportunidad, se realizó en el Complejo Sobremonte. Con la presencia de los chicos de todas las categorías con sus familias, los profes, el fútbol femenino con las campeonas Sub 16 y el futsal, con el título de la Liga Marplatense fresquito, que se concretó sobre el comienzo del evento en el boliche de Constitución.

Ahí estaba Horacio Tornato, siguiendo de cerca todo y disfrutando una jornada bárbara, en la que también hubo lugar para un anuncio histórico para el club: "Después de mucho tiempo se consiguió la personería jurídica para el club. Esto genera que Cadetes pueda tener beneficios como son los subsidios que otorga el Municipio y que el año pasado se le negaron por no tener la personería, también en el tema de los convenios con clubes de Buenos Aires, son reticentes a firmar los convenios si no la tenemos. Esto se había perdido cuando el club estuvo gerenciado y no se presentaron una serie de balances, así que pudimos lograr algo para lo que venimos trabajando desde hace tres años", explicó el presidente, que no dejó de agradecer a Mariela Rigueiro, la abogada que llevó a cabo los trámites, que además es madre de un chico de las inferiores del club, se puso la causa como bandera y llegó a buen puerto.

En la fiesta, no faltó nadie y Tornato le agradeció "a toda la familia de Cadetes, que siempre que se los convoca están, y eso está bueno, porque demuestra que hay mucha unión". Además de premiar a todas las categorías de fútbol de Preliga, Competencia y Primera División, las dos ovaciones más grandes se las llevaron las chicas Sub 16 del Fútbol Femenino, campeonas del torneo organizado por AFFEBA, y los del Futsal, que ese mismo domingo, minutos antes, se consagraron campeones del Torneo de la Liga Marplatense al derrotar en la final a Peñarol, con una destacada actuación de Lucas Carrizo.

Además de la premiación general para todos los deportistas, hubo reconocimientos individuales al mérito deportivo, mejores compañeros y goleadores de cada una de las categorías. Y el otro premio que se llevaron los chicos, fue la foto con Feuillassier, que juega en el Real Madrid pero fue uno más de ellos, cansado por el viaje, tuvo una gran predisposición, la mejor cara y cumplió con cada pedido. "Lo que pasa que él se crió con esto, con la fiesta, con la gente de acá. No toma dimensión de lo que está viviendo en este momento, recién me decía de haber compartido con los jugadores del Real Madrid, haber comido con esas estrellas y lo toma de manera natural", contó Tornato.

El próximo jueves, en la sede social de la calle San Juan 2762, de 19 a 21 "Franchu" estará junto a Juan Eduardo Esnaider brindando una clínica para los chicos del club y ofrecerán una conferencia de prensa. "Esperemos que vaya mucha gente, es una experiencia para todos los chicos del club, poder ver que alguien que salió del salón del club, haya llegado al equipo número uno del mundo", cerró el presidente "tricolor".