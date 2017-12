Macri: “Todos estos cambios generan incomodidad pero son necesarios”

Para el presidente Mauricio Macri, los hechos de violencia vividos ayer en inmediaciones del Congreso “fueron orquestados” y justificó la decisión de reformar los haberes de los jubilados porque “van a estar mejor”. “Todos estos cambios generan incomodidad pero son necesarios para crear un futuro mejor”, remarcó el Presidente.

“Lo que vivimos ha generado mucha angustia en los argentinos. Fueron hechos orquestados y la vamos a enfrentar con la justicia. Buscó que no funcione el Congreso de la Nación”, señaló Macri en conferencias de prensa.

En esa línea consideró que la oposición se pudo expresar "en 14 de las 17 horas” que duró la sesión en el Congreso y remarcó que en su rol de presidente “les he dicho que se me juzgue por la meta de si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad” dijo que mandatario que remarcó que sus objetivos son la niñez y los jubilados: “Con esta fórmula les va a garantizar que siempre van a estar un poco mejor que la inflación, y encima trimestralmente” dijo Macri.

Siguiendo con su interlocución, Macri consideró que esta reforma es “siempre apuntando a lo mismo, para que nuestra clase media pueda crecer y desarrollarnos cada uno en poner nuestro mejor esfuerzo. Hacer su granito de arena y dando pequeños pasos. Poniendo energía y ganas vamos a estar venciendo los problemas. La Argentina empezó a crecer”, dijo el primer mandatario.