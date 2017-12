Con la Legislatura blindada, Vidal avanza con un paquete de leyes jubilatorias

Tras una sesión de 12 horas en el Congreso en la que el Gobierno logró la sanción de la reforma jubilatoria, en un clima de extrema violencia, la tensión se trasladó este martes a la Legislatura bonaerense, en donde se trata desde el mediodía se trata la derogación de las jubilaciones de privilegio para exgobernadores, vice y legisladores, el régimen especial para los trabajadores del Banco Provincia y la modificación del Código Fiscal.

Con 44 votos a favor y solo 4 en contra, la Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción al proyecto que sube las edades de retiro de empelados del Bapro. La ley Respecto del Bapro- que ahora deberá ser tratado en el Senado-, establece cambios en la edad mínima jubilatoria para los trabajadores del banco, que pasaría de 57 a 65 años de manera gradual entre 2020 y 2028.

De esta manera, el gobierno de la Provincia procura que el déficit de 5.000 millones de pesos anuales de la caja previsional del Bapro no sea afrontado por el estado provincial, explicaron fuentes del Ejecutivo bonarense. “La idea es que el Banco resuelva ese rojo con su propio funcionamiento, imposible en las actuales condiciones: hay 16.000 jubilados para 8.000 activos que trabajan. El "agujero" no debe ser afrontado por el resto de los contribuyentes. Son sueldos jubilatorios de entre 45.000 y 150.000 pesos. El cambio será gradual y no afectará los derechos adquiridos”, explican desde el gobierno de Vidal.

Vidal impulsa otras dos medidas que serán tratadas este martes en la Legislatura bonaerense: la derogación de las jubilaciones de privilegio para exgobernadores, vice y legisladores y la modificación del Código Fiscal. En el primer caso, la norma establece que la edad mínima jubilatoria para el gobernador, el vicegobernador y los legisladores sería igual que la del resto de los trabajadores de la provincia (pasaría de 55 a 60 años).

En tanto, los años de servicio pasarían de 30 a 35, al igual que el resto de los trabajadores y pasaría de 82% a 70% en el caso del retiro con la edad mínima y de 80% si se jubilan 5 años después que la edad mínima.