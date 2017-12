¿Cuáles serán los cambios que generará la Ley de Reforma previsional?

“No hay que ser hipócritas, con la fórmula que regía hasta ahora, el jubilado que cobra la mínima en marzo hubiera tenido 720 pesos de aumento. En este momento lo que hacen es dividirlo en dos y con el bono compensa esa diferencia. Lo que ha salido a la luz es lo bajo que son los haberes mínimos, estamos discutiendo sin entender que ese es el haber mínimo desde hace años. Hablamos de un 12% de aumento sobre 7.200 pesos, estamos hablando de un aumento de 800 pesos”.

Alicia González lo analiza sin vueltas. Sin intención de cuestionar al pasado o al actual gobierno, la abogada hizo foco en entender que en realidad, “cuando se empiezan a analizar los números, nos damos cuenta de cómo viven las personas con haber mínimo”.

“No pasa por si la ley conviene o no conviene, pasa por analizar si constitucionalmente la fórmula es correcta o no. Si algún juez puede llegar a interpretar que lo es, la Corte Suprema tiene un doctrina que indica que para que una norma sea inconstitucional, debe perjudicar a las personas en más de un 15%. Estamos hablando ahora de un 5,7%, que no es que se saca, se difiere, con lo cual, no creo desde mi visión, conociendo como se pronuncian los jueces, al otorgarse este bono que va a estar compensando esa diferencia, haya una declaración de inconstitucionalidad”, explicó.

“Creo que no se explicó bien todo esto. Era una obligación del gobierno ante un proyecto de tal magnitud con impacto en tantas personas, explicar en forma clara cuál era el objetivo, no creo que el objetivo de este gobierno haya sido perjudicar a los jubilados. Si eso hubiera sido, no hubiéramos pasado todo el año 2017 hablando de la reparación histórica”.