A los enemigos, cerca; Gilardi "con pollera" y ¿vuelve Leniz al Concejo?

Los amigos cerca y los enemigos, también

En medio de la catarata de salidas que el intendente Carlos Arroyo enfrentó en sus dos años de gestión al frente del municipio de General Pueyrredon, algunas fueron obligadas, otras por funcionarios torpes y otras a pedido de las altas esferas. Pero, entre las últimas, dos de ellas quedaron en medio de sospechas de corrupción, porque el propio jefe comunal así lo dejó entrever.

Se trata del director de Inspección General Luis Melo y del director de la secretaría de Gobierno Emiliano Mensor. “No me gustó cómo manejaron el expediente”, dijo Arroyo cuando se lo consultó sobre la salida de los dos funcionarios. El expediente en cuestión fue una publicidad que la empresa Ford realizó en el Museo Mar y, según los papeles que recibió el intendente, no tributó al municipio.

Así, salieron eyectados Melo que había llegado de la mano del propio Arroyo luego de un paso por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y Mensor, que supo ser hombre de confianza de Vilma Baragiola, luego se pasó al bando de Emiliano Giri y cuando el expresidente del Emtur renunció recaló en la secretaría de Gobierno de Alejandro Vicente, hasta que Arroyo lo echó.

Cuando su paso por la gestión pública parecía agotado, en las últimas horas resucitó. ¿Dónde? Mensor figura en la lista de asesores que incorporó el yerno de Arroyo, Mauricio Loria, cuando asumió como concejal. ¿Qué dirá el Zorro 1?

Ñoquis a la Piccolo

A través de la reciente resolución Nº 2813, el Ejecutivo comunal rechazó una presentación efectuada por la docente municipal, Claudia Elizabeth Piccolo, quien solicitó la renovación de una licencia extraordinaria con goce de haberes en razón de haber sido electa consejera escolar por el período 2017-2019.

En el expediente, se refleja que la consejera escolar radical que responde a Vilma Baragiola pidió la renovación de su licencia extraordinaria en dos cargos de martes de grado en la EP 6.

“Los cargos en los que se desempeñaba la agente Piccolo, dentro del grupo ocupacional docente no pertenece a plante permanente, es decir carece de estabilidad”, explicaron desde el gobierno de Arroyo. Y remarcaron: “El derecho que se intenta hacer valer, carece del debido amparo legal”.

Un detalle: en el 2013, el exintendente Gustavo Pulti firmó el decreto Nº 2568 avalando licencia extraordinaria con goce de haberes de Piccolo. “Esta es la Gilardi con pollera de Vilma, cobraba pero no iba a trabajar al colegio”, dispararon desde el arroyismo.

¿Empresa vinculada Ari Paruch aterriza en el negocio de las pantallas Leds?

Euro Comunicaciones SA presentó una nota en el Concejo Deliberante solicitando autorización por vía de excepción para la instalación de una pantalla LED, destinada a publicidad.

“Se deja establecido que el dispositivo a instalar, van a ser acordes a la estética de la ciudad, en un total acuerdo con el cuidado del medioambiente, y ajustándose los mismos a la normativa vigente en la materia”, explicaron desde la firma comercial. En el texto, no se especifica en qué lugar se ubicaría la pantalla LED.

Mientras tanto, avanza la instalación de una gigante pantalla LED en la esquina de Güemes y Rawson que violaría el actual código de publicidad.

¿Quién es Euro Comunicaciones? Es la productora que compraba el espacio para que se realice el programa radial "El exprimidor", que conducía Ari Paluch. Se trata del periodista que este año fue acusado por un presunto acoso sexual.

La UCR nacional renovó sus autoridades: ¿Y la paridad?

Se renovaron las autoridades a nivel nacional de la Unión Cívica Radical y los cargos de presidente, vices y secretario general quedaron todos en manos de hombres.

"Una vez más el partido ha demostrado la desigualdad de género que aún hoy existe en la política. Sin lugar a dudas hay mujeres militantes a la altura de las circunstancias, con reconocida trayectoria y sobrada capacidad para ocupar alguno de los cargos de conducción del comité nacional”. Así lo manifestó Marianela Romero, presidenta de la Juventud Radical Mar del Plata - Batán al referirse a la renovación de autoridades del centenario partido.

"A días de haber resultado electa la primera presidente mujer de la historia de la Juventud Radical Nacional sentimos que a mayores aún les queda mucho por entender de la igualdad y la potencialidad de trabajo de un equipo con paridad de género", disparó la joven correligionaria.

AM contra la reforma previsional

Acción Marplatense manifestó su rechazo a la reforma previsional porque “afecta los derechos de millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo”.

“Como argentinos no podemos permitir que años de trabajo y esfuerzo queden disueltos en una realidad económica imposible de afrontar. Lamentablemente los ingresos y el poder adquisitivo de millones de familias se verán seriamente afectados. Esto implica lisa y llanamente un retroceso para toda la Argentina y en particular para nuestra ciudad donde un tercio de la población es jubilada o pensionada”, subrayaron desde AM.

Y destacaron: “Toda medida que achique el mercado interno y las posibilidades de los sectores más vulnerables, perjudica a Mar del Plata y Batán que serán testigo del deterioro de pequeños y medianos comercios y de toda su economía en general”.

Bomberos serranos vuelvan a la carga

Al iniciarse este año, el intendente Carlos Arroyo decidió dejar sin efecto la ordenanza que admitía que los Bomberos de Sierra de los Padres vendieran calcos en seis semáforos.

La norma había sido aprobada a fines del año pasado y tenía como finalidad “recaudar fondos para dotar al personal del material necesario para prestar el servicio contra incendios”. Luego de idas y vueltas, los bomberos pudieron vender artículos de merchandising pero en la vereda.

Durante la pasada semana, los bomberos serranos presentaron una nota en el cuerpo legislativo para que se los autorice a realizar la venta de bonos contribución y artículos de merchandising en los seis semáforos ubicados en Dorrego y Juan. B. Justo; Constitución y Pelayo; Estrada y la costa; Edison y Juan B. Justo; Champagnat y Alberti y Luro y 212.

Funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas

Se aprobó el proyecto de ley que obliga a funcionarios del sector público y a legisladores provinciales a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, presentado por el bloque Cambiemos.

El presidente de la bancada oficialista, Maximiliano Abad, aseguró que “se trata de una demanda social y permitirá mejorar la calidad democrática e institucional” y agregó que “es un paso adelante en la transparencia y en el acceso de la información”.

La declaración jurada patrimonial deberá contener la totalidad de datos personales, patrimoniales, ingresos y egresos de los sujetos obligados, cónyuge o conviviente, hijos y personas a cargo. Además deberán incluir antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años.

La falta de presentación será considerada como incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de funcionario público y habilitará las acciones legales correspondientes.

Socialistas denuncian persecución a opositores

Referentes del Encuentro por la Igualdad (EPI) y del Socialismo Marplatense se sumaron al reclamo por una justicia independiente y en defensa de las instituciones republicana.

En ese sentido, manifestaron que “es inadmisible que los principales referentes de la oposición estén siendo perseguidos, cuando se intentan parar en el congreso, las política de entrega de derechos que esta implementando el macrismo con su aliados”.

“El gobierno está saqueando la Nación. Mucha gente ha creído en él. Pero cada vez queda más claro que necesita de la represión y de la persecución política, para llevar a cabo sus políticas de entrega”, destacaron.

“Se están manipulando causas a pedido del macrismo, al punto de desconocer los mínimos marcos legales. Se encarcelan ciudadanos sin pruebas, y se disciplina a las voces críticas”, concluyeron.

Delegado provisorio en Sierra de los Padres: ¿vuelve Leniz al Concejo Deliberante?

Según se refleja en el decreto Nº 2846 rubricado por el intendente Carlos Arroyo, el director general del Departamento Operativo Reserva Integral Laguna de Los Padres, Ricardo Gabbin, quedó a cargo de la atención y firma la Delegación de Sierra de Los Padres tras reemplazar a Marcelo Carrara, quien está suplantando transitoriamente a la concejal arroyista Patricia Leniz, titular de la secretaría de Desarrollo Social.

“Marcelo Carrara se encuentra haciendo uso de licencia, atento a que asumió como concejal por el término de 45 días”, dice el decreto. ¿Qué pasará cuando se finalice la licencia de Carrara? ¿Volverá Leniz al Concejo Deliberante? Esa incógnita se resolverá el 18 de enero.