El gobierno decretaría duelo nacional por la tragedia del ARA San Juan

Luego de que este jueves pasado el vocero de la Armada, Enrique Balbi, anunciara en conferencia de prensa que a 15 días de la desaparición del ARA San Juan se daba por finalizada la operación de rescate de los submarinistas -aunque se continúa con la búsqueda del navío en el lecho marítimo-, la única aparición de parte del gobierno nacional fue la visita del ministro de Defensa Oscar Aguad a los familiares de los marinos en la Base Naval de la ciudad. Del presidente Mauricio Macri no se supo nada; sin embargo, trascendió que anunciaría un duelo nacional los próximos días.

Duramente criticado porque desde su cuenta de Twitter decidió escribir mensajes relacionado con al G20 y no a la noticia que se acababa de dar a conocer, el mandatario nacional no emitió palabras desde el jueves hasta el momento. Se creía que al día siguiente daría un mensaje a todos los argentinos; aunque eso finalmente no ocurrió.

Entre domingo y lunes, según dieron a conocer diferentes medios nacionales, Macri anunciaría un duelo nacional a llevarse a cabo durante tres días, en un símbolo de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y aún continúan desaparecidos.

La única figura del entorno del presidente argentino que se acercó a visitar a los familiares de los submarinistas fue el ministro de Defensa Oscar Aguad. Su llegada, después del mediodía del viernes había sido esperada con ansiedad y expectativas, pero terminó llenándose de enojo y angustia. Durante los 50 minutos que duró la reunión, los familiares de los submarinistas le reclamaron que se retomara el operativo de rescate de la tripulación pero Aguad se limitó a explicar que, de ahora en más, se seguirá con la búsqueda de la nave en el lecho marino, tal como lo había anticipado este jueves el vocero de la Armada Argentina.