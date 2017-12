Familiares de los submarinistas organizan una marcha para este domingo

Este domingo se realiza en Mar del Plata uno de los eventos más importantes del mundo a nivel deportivo: el IronMan. Desde las 6.20 en la Plazoleta Almirante Brown, frente al Hotel Provincial, atletas de todo el mundo competirán este triatlón y se pondrán a prueba con una exigencia al límite.

Ante este evento de semejante magnitud, se encontrarán presentes medios de comunicación argentinos y de otras tantas partes del mundo; así como también autoridades locales, provinciales y nacionales. Por eso, familiares de los submarinistas del Submarino ARA San Juan realizarán una marcha de visibilización.

El objetivo de la movilización es mostrar ante el mundo entero su preocupación por el cese del operativo de rescate de los marinos, contó a 0223 Luis Tagliapetra, padre de Alejandro Damián, uno de los 44 tripulantes del submarino perdido en alta mar.

A las 10 de la mañana padres, hermanos, primos y otros allegados concentrarán en la Base Naval para caminar hacia el Casino Central, donde se encuentra la base de la competencia deportiva.

Había sido el jueves pasado cuando desde la Armada informaron en conferencia de prensa que el operativo ya no buscaba a los 44 tripulantes con vida. “Se seguirá con la búsqueda, pero no habrá rescate. Ya no habrá salvamento de personas”, había sentenciado el vocero Enrique Balbi, ese día.