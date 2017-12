Alvarado jugó mal y no pasó del empate ante Sansinena

Con un pálido rendimiento ante el último de la tabla, Alvarado mostró su peor versión en lo que va de la temporada como local e igualó 1 a 1 ante Sansinena de General Cerri que le permitió llegar a la punta de la Zona 1, pero dejó una imagen floja ante su gente, para alcanzar los cuatro partidos sin ganar. El miércoles, el "torito" visita a Rivadavia en Lincoln.

Probablemente el primer tiempo haya sido lo peor que se vio de Alvarado en el Minella en lo que va de la temporada. Impreciso, por momentos abusando demasiado del pelotazo para los delanteros, le costó mucho generar ocasiones de gol y, por el contrario, Sansinena, con poco, se las ingenió para convertir en figura a Juan Francisco Rago. Porque "Panchito" se hizo gigante para tapar un mano a mano ante Jara que arrancó ¿adelantado?, el rebote largo lo volvió a ganar con el pie, hizo una demás y Dambolena de lejos la tiró por encima del arco desguarnecido. Después, además de estar atento a varios pases en cortada, tuvo una salida providencial, a toda velocidad, para cortar abajo un pase de Abaca a Jara que habían quedado mano a mano con los centrales.

El "torito" sufrió como pocas veces en defensa y le costó como pocas generar en ataque. Si bien intentó con Urquiza por derecha, con la movilidad de Litre y Lucero y la vuelta de Albarracín junto a Susvielles, pero no tuvo precisión y eso le quitó profundidad. La primera la tuvo a los 21' con un tiro libre en el borde del área que Matías Caro ejecutó por encima de la barrera pero se fue apenas arriba del ángulo derecho. Lo otro que generó, fue con una de sus fortalezas, los ataques por afuera y el centro. En uno despejó la defensa, le quedó a Litre que remató cruzado y, por centímetros, no alcanzó a empujar Lucero. En la otra, Albarracín no pudo conectar de lleno un centro que había superado el salto del último defensor. Demasiado poco para un equipo que tenía que ser protagonista y que iba en busca de la clasificación y la cima de la Zona 1.

Los retos en el vestuario parecen haber dado sus frutos y Alvarado se mostró más activo en el arranque del complemento. Y de entrada nomás, lo tuvo Gonzalo Lucero, que enganchó para adentro y cuando fue a definir de deecha tenía encima a Agüero que tapó con todo el cuerpo. Pero enseguida, tuvo un par de desaciertos en el fondo que, para fortuna del local, no pudo aprovechar la visita. Hasta que a los 15', cuando no pasaba nada, Mauro Castro buscó por encima de los defensores a Albarracín, pero lo anticipó Lucero, la bajó con zurda y metió el derechazo bajo, contra la base del caño derecho de Agüero que no llegó.

Parecía que con el gol, se abría todo para Alvarado, se tranquilizaba y cumplía el objetivo, además de obligar a Sansinena a salir un poco más. Pero la visita no se apresuró, mantuvo la cautela y a los 23', llegó al empate casi de casualidad. Un centro desde la derecha parecía que era controlado por Rago, pero la pelota lo superó y Schefer por el segundo palo la empujó para despertar el murmullo en la cancha, en un estadio que ya estaba impaciente por la actuación del equipo.

A partir de ahí, fue todo impaciencia. Alvarado iba e iba sin ideas y muchos de los envíos terminaban mansos en las manos de Agüero. Giganti mandó a La Rosa por Castro y se la jugó en los metros finales, pero siguió costando mucho todo y en la que tuvo, falló Agüero en la salida, el rebote le quedó a Litre que definió rápido, de zurda, y la pelota se fue apenas encima del travesaño.