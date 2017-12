Fondo de Promoción Turística: hoteleros rechazan la propuesta del Ejecutivo de destinarlo a guardavidas

Los principales empresarios turísticos de Mar del Plata rechazaron la intención del Ejecutivo de utilizar el dinero del Fondo de Promoción Turística para el mantenimiento del Operativo de Seguridad en Playas.

En diálogo con 0223, Avedis Sahakián, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica local, expresó el malestar de los referentes del sector turístico, que elevarán en los próximos días una nota al Municipio, pidiendo explicaciones por la modificación del destino de más de 100 millones de pesos, que desde el 2009 se crearon - a través de un 10% de la sobretasa de Seguridad e Higiene- para promocionar turísticamente a la ciudad.

“Ese no es el objeto del Fondo de Promoción. Ese dinero se le entrega a la Municipalidad para promocionar turísticamente a la ciudad. Cualquier otra cosa donde se destinen esos fondos es incorrecto. Si le doy a alguien dinero para comprar pan y me compra cigarrillos. ¿Cómo se sentiría? Esa sensación es la que tenemos nosotros”, expresó Sahakián.

En tal sentido, el referente de los hoteleros adelantó que “esta semana estamos enviando una nota por mesa de entrada firmada este lunes por todos los que formamos parte del directorio del Emtur, formado por la Ucip, la Cámara de la Industria Textil, la Cámara de la Recreación y Cebra. El año pasado había 150 millones de pesos. ¿Le parece que no se podría usar para promocionar a la ciudad?”, se preguntó.

“Ese impuesto lo pagan todas las empresas de Mar del Plata para que se haga promoción turística de la ciudad. Y el dinero se usa desde hace 4 años para otras cosas. En los dos últimos años de Pulti no se aportó nada y encima el Emtur generó una deuda que aún hoy se está pagando. El hecho que ese fondo no vaya donde tiene que ir, hace que ningún presidente del Emtur no pueda hacer nada. No importa lo que la Municipalidad nos quiera destinar o que la Provincia nos apoye. Esta muy bien eso. Pero desde hace años que las empresas están aportando fondos que no se están usando para eso”, concluyó Sahakián.